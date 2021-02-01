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В Калининградской области продлили ограничения из-за COVID-19

В Калининградской области продлили ограничения из-за COVID-19

Калининградские власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов и на торжественную регистрацию браков до 1 марта, сообщила... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:47

2021-02-01T20:47

2021-02-01T21:27

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КАЛИНИНГРАД, 1 фев - РИА Новости. Калининградские власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов и на торжественную регистрацию браков до 1 марта, сообщила пресс-служба правительства области.Кроме того, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до 22 февраля.Согласно изменениям в постановление областного правительства, в регионе с 1 февраля колледжи и техникумы возобновляют обучение в очном формате. Минобрнауки РФ рекомендовало также с 8 февраля начать работу вузов в обычном режиме. Также разрешены занятия подростковым клубам и молодежным объединениям в помещениях до 12 человек, на открытых площадках – до 20 человек.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 февраля на COVID-19 обследовано 520 тысяч человек, из них выявлено 24262 случая заражения (184 за последние сутки), 21429 человек выздоровели, умерли 225, остаются под медицинским наблюдением 11,5 тысячи человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область