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В Калининградской области продлили ограничения из-за COVID-19
В Калининградской области продлили ограничения из-за COVID-19
Калининградские власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов и на торжественную регистрацию браков до 1 марта, сообщила... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:47
2021-02-01T20:47
2021-02-01T21:27
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КАЛИНИНГРАД, 1 фев - РИА Новости. Калининградские власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов и на торжественную регистрацию браков до 1 марта, сообщила пресс-служба правительства области.Кроме того, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до 22 февраля.Согласно изменениям в постановление областного правительства, в регионе с 1 февраля колледжи и техникумы возобновляют обучение в очном формате. Минобрнауки РФ рекомендовало также с 8 февраля начать работу вузов в обычном режиме. Также разрешены занятия подростковым клубам и молодежным объединениям в помещениях до 12 человек, на открытых площадках – до 20 человек.По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 февраля на COVID-19 обследовано 520 тысяч человек, из них выявлено 24262 случая заражения (184 за последние сутки), 21429 человек выздоровели, умерли 225, остаются под медицинским наблюдением 11,5 тысячи человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, калининградская область
КАЛИНИНГРАД, 1 фев - РИА Новости. Калининградские
власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов и на торжественную регистрацию браков до 1 марта, сообщила пресс-служба правительства области.
"До 1 марта продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов, корпоративов. До этого же момента не разрешается государственная регистрация браков в торжественной обстановке", - говорится в сообщении.
Кроме того, режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлен до 22 февраля.
Согласно изменениям в постановление областного правительства, в регионе с 1 февраля колледжи и техникумы возобновляют обучение в очном формате. Минобрнауки РФ рекомендовало также с 8 февраля начать работу вузов в обычном режиме. Также разрешены занятия подростковым клубам и молодежным объединениям в помещениях до 12 человек, на открытых площадках – до 20 человек.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 февраля на COVID-19 обследовано 520 тысяч человек, из них выявлено 24262 случая заражения (184 за последние сутки), 21429 человек выздоровели, умерли 225, остаются под медицинским наблюдением 11,5 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.