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Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает умеренный оптимизм
Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает умеренный оптимизм
Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:36
2021-02-01T12:36
2021-02-01T14:15
дмитрий песков
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.Дмитрий Песков заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов, определены ли дата и формат проведения послания президента Российской Федерации Федеральному собранию.Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента может пройти в середине февраля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество