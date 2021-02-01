https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595483827.html

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает умеренный оптимизм

Песков заявил, что ситуация с коронавирусом вызывает умеренный оптимизм

Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:36

2021-02-01T12:36

2021-02-01T14:15

дмитрий песков

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581738749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cb16e3cb1b9049c14878058a776bbb2.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России внушает умеренный оптимизм, но она переменчива, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.Дмитрий Песков заявил об этом, отвечая на вопрос журналистов, определены ли дата и формат проведения послания президента Российской Федерации Федеральному собранию.Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщал, что послание президента может пройти в середине февраля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество