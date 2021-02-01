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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:03
2021-02-01T11:03
2021-02-01T11:03
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Магаданская область, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, магаданская область