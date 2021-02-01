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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595457133.html
В России выявили 17 648 новых случаев коронавируса
В России выявили 17 648 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:02
2021-02-01T11:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе.Темп прироста держится на уровне 0,46 процента, у десяти процентов нет симптомов. Умерли 437 человек, поправились 18 169.Больше всего новых пациентов в Москве (2037 человек, днем ранее было на 247 больше), Санкт-Петербурге (1842) и Подмосковье (1068), меньше всего в Туве (11), Еврейской автономной области (девять) и Ненецком автономном округе (три).Всего с марта в стране заразились 3 868 087 человек, из них более 3,3 миллиона выписались, свыше 73 тысяч спасти не удалось.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 102 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 103 миллионам.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595332129.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 17 648 новых случаев коронавируса

11:02 01.02.2021 (обновлено: 11:51 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе.
Темп прироста держится на уровне 0,46 процента, у десяти процентов нет симптомов. Умерли 437 человек, поправились 18 169.
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Больше всего новых пациентов в Москве (2037 человек, днем ранее было на 247 больше), Санкт-Петербурге (1842) и Подмосковье (1068), меньше всего в Туве (11), Еврейской автономной области (девять) и Ненецком автономном округе (три).
Всего с марта в стране заразились 3 868 087 человек, из них более 3,3 миллиона выписались, свыше 73 тысяч спасти не удалось.
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По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 102 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 103 миллионам.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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