https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595457133.html

В России выявили 17 648 новых случаев коронавируса

В России выявили 17 648 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:02

2021-02-01T11:02

2021-02-01T11:51

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 648 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе.Темп прироста держится на уровне 0,46 процента, у десяти процентов нет симптомов. Умерли 437 человек, поправились 18 169.Больше всего новых пациентов в Москве (2037 человек, днем ранее было на 247 больше), Санкт-Петербурге (1842) и Подмосковье (1068), меньше всего в Туве (11), Еврейской автономной области (девять) и Ненецком автономном округе (три).Всего с марта в стране заразились 3 868 087 человек, из них более 3,3 миллиона выписались, свыше 73 тысяч спасти не удалось.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 102 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 103 миллионам.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595332129.html

https://ria.ru/20210201/oslozhneniya-1595436381.html

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2021

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