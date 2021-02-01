https://ria.ru/20210201/koronavirus-1595435617.html
В России провели более 102,3 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 102,3 миллиона тестов на коронавирус
Более 102,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделаны 333 тысячи тестов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:46
2021-02-01T08:46
2021-02-01T08:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592495418_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bbdf3b08b8619aeae682016b221c6788.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 102,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделаны 333 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведены 333 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210131/vaktsina-1595408104.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592495418_825:0:3071:1684_1920x0_80_0_0_49e2d21deb5345a8b861d84fa1fd4553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество