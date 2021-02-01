https://ria.ru/20210201/konkurs-1595522955.html

Стартовал четвертый сезон конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"

Стартовал четвертый сезон конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"

Четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", который дает студентам вузов и ссузов возможность попасть на стажировку в ведущие... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:18

2021-02-01T15:18

2021-02-01T15:18

образование - общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", который дает студентам вузов и ссузов возможность попасть на стажировку в ведущие компании страны, стартовал в понедельник, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ. Первый этап нового сезона, выбор кейсов и подача заявок на их решение продлится до 30 апреля. На онлайн-платформе профстажировки.рф уже доступно более 4800 кейсов от 1426 партнеров-работодателей. Это реальные бизнес-задачи, решение которых позволяет будущим специалистам на практике применять свои знания, а также развивать научные проекты.После подтверждения заявки на кейс участникам конкурса необходимо направить итоговые работы до 15 июня. Работодатели будут оценивать их до 15 июля, после чего определят победителей. В числе новых партеров-работодателей, которые присоединились к платформе и разместили кейсы – международный аэропорт "Внуково", МегаФон, РТРС, ООО ИК "Сибинтек", ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в Москве, башкирский филиал АО "Россельхозбанк", хабаровский филиал ПАО СК "Росгосстрах" и многие другие, отмечается в сообщении.Победителями первого сезона конкурса студработ стали 505 студентов, второго – 636. Итоги третьего сезона будут подведены в феврале. Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20210125/opros-1594478043.html

https://ria.ru/20210126/premiya-1594618898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество