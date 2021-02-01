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Стартовал четвертый сезон конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
Стартовал четвертый сезон конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
Четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", который дает студентам вузов и ссузов возможность попасть на стажировку в ведущие... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:18
2021-02-01T15:18
образование - общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", который дает студентам вузов и ссузов возможность попасть на стажировку в ведущие компании страны, стартовал в понедельник, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ. Первый этап нового сезона, выбор кейсов и подача заявок на их решение продлится до 30 апреля. На онлайн-платформе профстажировки.рф уже доступно более 4800 кейсов от 1426 партнеров-работодателей. Это реальные бизнес-задачи, решение которых позволяет будущим специалистам на практике применять свои знания, а также развивать научные проекты.После подтверждения заявки на кейс участникам конкурса необходимо направить итоговые работы до 15 июня. Работодатели будут оценивать их до 15 июля, после чего определят победителей. В числе новых партеров-работодателей, которые присоединились к платформе и разместили кейсы – международный аэропорт "Внуково", МегаФон, РТРС, ООО ИК "Сибинтек", ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в Москве, башкирский филиал АО "Россельхозбанк", хабаровский филиал ПАО СК "Росгосстрах" и многие другие, отмечается в сообщении.Победителями первого сезона конкурса студработ стали 505 студентов, второго – 636. Итоги третьего сезона будут подведены в феврале. Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20210125/opros-1594478043.html
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353
60
образование - общество

Стартовал четвертый сезон конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"

15:18 01.02.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comСтуденты в университете
Студенты в университете - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Четвертый сезон конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0", который дает студентам вузов и ссузов возможность попасть на стажировку в ведущие компании страны, стартовал в понедельник, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ.
Студенты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:41
Опрос: более 60% российских студентов хотели бы открыть свое дело
Первый этап нового сезона, выбор кейсов и подача заявок на их решение продлится до 30 апреля. На онлайн-платформе профстажировки.рф уже доступно более 4800 кейсов от 1426 партнеров-работодателей. Это реальные бизнес-задачи, решение которых позволяет будущим специалистам на практике применять свои знания, а также развивать научные проекты.
После подтверждения заявки на кейс участникам конкурса необходимо направить итоговые работы до 15 июня. Работодатели будут оценивать их до 15 июля, после чего определят победителей.
"За прошедшие три сезона в проекте "Профстажировки 2.0" приняли участие более 200 тысяч студентов. Мы видим, что большинство победителей успешно проходит стажировки и практики, попадая в кадровый резерв компаний. Некоторые сразу получают предложение о трудоустройстве и продолжают работу над своими проектами уже в статусе сотрудников. Кроме того, часть конкурсантов использует кейсы работодателей как основу для своих студенческих работ, в том числе и научных. Видя эту тенденцию, мы приняли решение увеличить число кейсов, позволяющих ребятам продуктивно работать над такими проектами", - привели в пресс-службе комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
В числе новых партеров-работодателей, которые присоединились к платформе и разместили кейсы – международный аэропорт "Внуково", МегаФон, РТРС, ООО ИК "Сибинтек", ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", Штаб по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в Москве, башкирский филиал АО "Россельхозбанк", хабаровский филиал ПАО СК "Росгосстрах" и многие другие, отмечается в сообщении.
Церемония награждения российской национальной премии Студент года - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:58
Стартовал новый сезон премии "Студент года"
Победителями первого сезона конкурса студработ стали 505 студентов, второго – 636. Итоги третьего сезона будут подведены в феврале.
Проект "Профстажировки 2.0" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
 
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