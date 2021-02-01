https://ria.ru/20210201/konkurs-1595477583.html

Кириенко встретился с педагогами победителей конкурса "Большая перемена"

Кириенко встретился с педагогами победителей конкурса "Большая перемена"

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей всероссийского конкурса для... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:16

2021-02-01T12:16

2021-02-01T12:16

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена". Встреча прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба конкурса."Благодаря вашей поддержке ребята смогли победить в конкурсе "Большая перемена". Вы давали им больше, чем советы учителя – настоящую поддержку близкого человека. Вы отдавали все свои силы, чтобы ребята смогли полностью реализоваться, осуществить свои мечты, поверить в себя, и у них это замечательно получилось. Спасибо вам большое за ваших прекрасных учеников", – заявил Сергей Кириенко.Он также отметил, что конкурс "Большая перемена" стал пространством для непрерывного развития школьников и не завершился после финала первого сезона."Большая перемена" не должна останавливаться, уходить на "каникулы", потому что нет перерывов в развитии ребят. Новый сезон конкурса стартует по традиции 28 марта, в День больших перемен, и мы надеемся, что в нем будут участвовать еще больше талантливых детей", – сказал первый замглавы администрации президента РФ.Конкурс "Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

https://ria.ru/20201130/konkurs-1586968737.html

https://sn.ria.ru/20201130/bolshaya-peremena-1586926368.html

россия

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россия, сергей кириенко, общество