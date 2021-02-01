https://ria.ru/20210201/kolyma-1595495581.html

На Колыму надвигается снежный циклон

На Колыму надвигается снежный циклон

Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:24

2021-02-01T13:24

2021-02-01T13:24

охотское море

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.По его данным, чрезвычайная ситуация может возникнуть в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах. Она может быть связана с "повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб".Возможны снежные заносы, в том числе на перевалах, дорожно-транспортные аварии, нарушение автомобильного сообщения, обрушение слабоукрепленных конструкций, а также обрушение снежных козырьков и сосулек, травмы и гибель людей.Спасатели предупреждают об угрозе разрушения льда у берега Охотского моря.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/pogoda-1595362160.html

охотское море

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

охотское море, магаданская область, происшествия