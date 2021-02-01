https://ria.ru/20210201/kolyma-1595495581.html
На Колыму надвигается снежный циклон
На Колыму надвигается снежный циклон
Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:24
2021-02-01T13:24
2021-02-01T13:24
охотское море
магаданская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151567/18/1515671887_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_dbc58f945bab80828b74f97443fc1bd3.jpg
МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.По его данным, чрезвычайная ситуация может возникнуть в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах. Она может быть связана с "повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб".Возможны снежные заносы, в том числе на перевалах, дорожно-транспортные аварии, нарушение автомобильного сообщения, обрушение слабоукрепленных конструкций, а также обрушение снежных козырьков и сосулек, травмы и гибель людей.Спасатели предупреждают об угрозе разрушения льда у берега Охотского моря.
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/pogoda-1595362160.html
охотское море
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151567/18/1515671887_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_e26560d4946092401eec8745fc060a55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
охотское море, магаданская область, происшествия
МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова.
Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область
, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
По его данным, чрезвычайная ситуация может возникнуть в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах. Она может быть связана с "повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб".
Возможны снежные заносы, в том числе на перевалах, дорожно-транспортные аварии, нарушение автомобильного сообщения, обрушение слабоукрепленных конструкций, а также обрушение снежных козырьков и сосулек, травмы и гибель людей.
Спасатели предупреждают об угрозе разрушения льда у берега Охотского моря
.