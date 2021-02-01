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На Колыму надвигается снежный циклон
На Колыму надвигается снежный циклон
Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:24
2021-02-01T13:24
охотское море
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.По его данным, чрезвычайная ситуация может возникнуть в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах. Она может быть связана с "повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб".Возможны снежные заносы, в том числе на перевалах, дорожно-транспортные аварии, нарушение автомобильного сообщения, обрушение слабоукрепленных конструкций, а также обрушение снежных козырьков и сосулек, травмы и гибель людей.Спасатели предупреждают об угрозе разрушения льда у берега Охотского моря.
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/pogoda-1595362160.html
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охотское море, магаданская область, происшествия

На Колыму надвигается снежный циклон

13:24 01.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкРассвет на побережье Охотского моря.
Рассвет на побережье Охотского моря. - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в понедельник предупредили о приходе мощного циклона со снегом и ветром в Магаданскую область, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
По его данным, чрезвычайная ситуация может возникнуть в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах. Она может быть связана с "повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб".
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Возможны снежные заносы, в том числе на перевалах, дорожно-транспортные аварии, нарушение автомобильного сообщения, обрушение слабоукрепленных конструкций, а также обрушение снежных козырьков и сосулек, травмы и гибель людей.
Спасатели предупреждают об угрозе разрушения льда у берега Охотского моря.
 
Охотское мореМагаданская областьПроисшествия
 
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