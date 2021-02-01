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Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
Томский областной суд в понедельник согласился с решением нижестоящего суда о продлении до 13 марта срока содержания под стражей обвиняемого в превышении... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:35
2021-02-01T14:35
задержание мэра томска
россия
иван кляйн
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Томский областной суд в понедельник согласился с решением нижестоящего суда о продлении до 13 марта срока содержания под стражей обвиняемого в превышении полномочий и временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна, сообщила РИА Новости представитель суда."Томский областной суд постановил оставить без изменения решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу отмечают, что имелось достаточно оснований для менее строгой меры пресечения, указывая, в частности, на риски причинения непоправимого вреда здоровью 61-летнего Кляйна. После получения копии решения суда оно будет обжаловано в кассационном порядке, отмечается в сообщении.В отношении Кляйна расследуется три объединенных в одно производство уголовных дела: два связаны с превышением полномочий, третье – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html
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задержание мэра томска, россия, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск, происшествия

Суд оставил под арестом обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска

14:35 01.02.2021
 
© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЭкс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда
Экс-мэр Иван Кляйн, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заходит в здание Кировского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВОСИБИРСК, 1 фев – РИА Новости. Томский областной суд в понедельник согласился с решением нижестоящего суда о продлении до 13 марта срока содержания под стражей обвиняемого в превышении полномочий и временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Томский областной суд постановил оставить без изменения решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Адвокаты градоначальника в Telegram-канале по его делу отмечают, что имелось достаточно оснований для менее строгой меры пресечения, указывая, в частности, на риски причинения непоправимого вреда здоровью 61-летнего Кляйна. После получения копии решения суда оно будет обжаловано в кассационном порядке, отмечается в сообщении.
В отношении Кляйна расследуется три объединенных в одно производство уголовных дела: два связаны с превышением полномочий, третье – с незаконным участием в предпринимательской деятельности.
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 10:25
Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.
Инаугурация Ивана Кляйна в Международном культурном центре Томского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 09:48
Томский губернатор прокомментировал задержание Ивана Кляйна
 
Задержание мэра ТомскаРоссияИван КляйнТомское пивоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТомскПроисшествия
 
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