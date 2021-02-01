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https://ria.ru/20210201/kheykhe-1595459917.html
Благовещенские музыканты поздравят жителей Хэйхэ с китайским Новым годом
Благовещенские музыканты поздравят жителей Хэйхэ с китайским Новым годом
Творческие коллективы Благовещенска устроят концерт китайским соседям в честь наступающего Нового года по лунному календарю. Видеоконцерт все желающие смогут... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:12
2021-02-01T11:12
россия-китай: главное
хэйхэ
благовещенск
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Творческие коллективы Благовещенска устроят концерт китайским соседям в честь наступающего Нового года по лунному календарю. Видеоконцерт все желающие смогут посмотреть на YouTube, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в этом году поздравить соседей решили дистанционно. В программу концерта войдут восемь номеров - вокальных, инструментальных, хореографических. Прозвучат произведения на русском и китайском языках, в том числе мировые хиты.Видеозапись концерта китайские соседи получат в канун праздника, 12 февраля. А после 12 февраля посмотреть концерт смогут и благовещенцы на YouTube-канале Городского дома культуры.Ранее артисты Хэйхэ в знак дружбы и добрососедства записали к Новому году получасовой концерт для благовещенцев, напоминает amur.info.
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хэйхэ, благовещенск

Благовещенские музыканты поздравят жителей Хэйхэ с китайским Новым годом

11:12 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Творческие коллективы Благовещенска устроят концерт китайским соседям в честь наступающего Нового года по лунному календарю. Видеоконцерт все желающие смогут посмотреть на YouTube, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска,
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в этом году поздравить соседей решили дистанционно. В программу концерта войдут восемь номеров - вокальных, инструментальных, хореографических. Прозвучат произведения на русском и китайском языках, в том числе мировые хиты.
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Видеозапись концерта китайские соседи получат в канун праздника, 12 февраля. А после 12 февраля посмотреть концерт смогут и благовещенцы на YouTube-канале Городского дома культуры.
Ранее артисты Хэйхэ в знак дружбы и добрососедства записали к Новому году получасовой концерт для благовещенцев, напоминает amur.info.
 
Россия-Китай: ГлавноеХэйхэБлаговещенск
 
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