https://ria.ru/20210201/kheykhe-1595459917.html

Благовещенские музыканты поздравят жителей Хэйхэ с китайским Новым годом

Благовещенские музыканты поздравят жителей Хэйхэ с китайским Новым годом

Творческие коллективы Благовещенска устроят концерт китайским соседям в честь наступающего Нового года по лунному календарю. Видеоконцерт все желающие смогут... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:12

2021-02-01T11:12

2021-02-01T11:12

россия-китай: главное

хэйхэ

благовещенск

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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Творческие коллективы Благовещенска устроят концерт китайским соседям в честь наступающего Нового года по лунному календарю. Видеоконцерт все желающие смогут посмотреть на YouTube, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в этом году поздравить соседей решили дистанционно. В программу концерта войдут восемь номеров - вокальных, инструментальных, хореографических. Прозвучат произведения на русском и китайском языках, в том числе мировые хиты.Видеозапись концерта китайские соседи получат в канун праздника, 12 февраля. А после 12 февраля посмотреть концерт смогут и благовещенцы на YouTube-канале Городского дома культуры.Ранее артисты Хэйхэ в знак дружбы и добрососедства записали к Новому году получасовой концерт для благовещенцев, напоминает amur.info.

https://ria.ru/20210129/torgovlya-1595101958.html

хэйхэ

благовещенск

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2021

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хэйхэ, благовещенск