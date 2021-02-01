https://ria.ru/20210201/kazan-1595540105.html
В Казани суд рассмотрит 345 материалов на участников незаконной акции
В Казани суд рассмотрит 345 материалов на участников незаконной акции
Число поступивших в Вахитовский районный суд Казани материалов на участников воскресной несогласованной акции возросло с 270 до 345, сообщил представитель суда. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:33
2021-02-01T16:33
2021-02-01T16:33
россия
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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Число поступивших в Вахитовский районный суд Казани материалов на участников воскресной несогласованной акции возросло с 270 до 345, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти от площади перед театром имени Г. Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен участников, которые в течение 20 минут с начала акции были вытеснены полицией с площади перед театром, отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. По ходу следования путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.Ранее сообщалось, что в понедельник в Вахитовский суд поступило 270 материалов, а в воскресенье было рассмотрено три материала в отношении задержанных.Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников несогласованной акции и числе задержанных.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости.
Число поступивших в Вахитовский районный суд Казани
материалов на участников воскресной несогласованной акции возросло с 270 до 345, сообщил представитель суда.
В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти от площади перед театром имени Г. Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен участников, которые в течение 20 минут с начала акции были вытеснены полицией с площади перед театром, отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. По ходу следования путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.
"По состоянию на 15.00 часов в суд сегодня поступило 345 материалов по митингу", - сказал журналистам представитель суда.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Вахитовский суд поступило 270 материалов, а в воскресенье было рассмотрено три материала в отношении задержанных.
Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников несогласованной акции и числе задержанных.