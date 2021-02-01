https://ria.ru/20210201/kazan-1595540105.html

В Казани суд рассмотрит 345 материалов на участников незаконной акции

В Казани суд рассмотрит 345 материалов на участников незаконной акции

Число поступивших в Вахитовский районный суд Казани материалов на участников воскресной несогласованной акции возросло с 270 до 345, сообщил представитель суда. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:33

2021-02-01T16:33

2021-02-01T16:33

россия

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Число поступивших в Вахитовский районный суд Казани материалов на участников воскресной несогласованной акции возросло с 270 до 345, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти от площади перед театром имени Г. Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен участников, которые в течение 20 минут с начала акции были вытеснены полицией с площади перед театром, отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. По ходу следования путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.Ранее сообщалось, что в понедельник в Вахитовский суд поступило 270 материалов, а в воскресенье было рассмотрено три материала в отношении задержанных.Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников несогласованной акции и числе задержанных.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казань, происшествия