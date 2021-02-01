Онлайн-конференция Посла Ирана в России Казема Джалали
10:21 01.02.2021 (обновлено: 14:07 01.02.2021)
4 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛИ.
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Мероприятие приурочено к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране.Как развивается двустороннее взаимодействие России и Ирана, в том числе по вопросам борьбы с COVID-19 и поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V"?
Какова сегодня роль Ирана в политических процессах на Ближнем и Среднем Востоке, в урегулировании сирийского, палестино-израильского и йеменского кризисов? Каковы перспективы развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному досье Ирана после прихода к власти новой администрации в США?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Мероприятие приурочено к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране.Как развивается двустороннее взаимодействие России и Ирана, в том числе по вопросам борьбы с COVID-19 и поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V"?
Какова сегодня роль Ирана в политических процессах на Ближнем и Среднем Востоке, в урегулировании сирийского, палестино-израильского и йеменского кризисов? Каковы перспективы развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному досье Ирана после прихода к власти новой администрации в США?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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