https://ria.ru/20210201/iran-1595449672.html

Онлайн-конференция Посла Ирана в России Казема Джалали

Онлайн-конференция Посла Ирана в России Казема Джалали

4 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема ДЖАЛАЛИ.

2021-02-01T10:21

2021-02-01T10:21

2021-02-01T14:07

анонсы

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Задать вопросМероприятие приурочено к 42-й годовщине победы Исламской революции в Иране.Как развивается двустороннее взаимодействие России и Ирана, в том числе по вопросам борьбы с COVID-19 и поставкам российской вакцины от коронавируса "Спутник V"?Какова сегодня роль Ирана в политических процессах на Ближнем и Среднем Востоке, в урегулировании сирийского, палестино-израильского и йеменского кризисов? Каковы перспективы развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному досье Ирана после прихода к власти новой администрации в США? Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы