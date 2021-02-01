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Туризм
https://ria.ru/20210201/iordaniya-1595529191.html
В Иордании рассказали, когда планируют принимать российских туристов
В Иордании рассказали, когда планируют принимать российских туристов
Представитель Управления по туризму Иордании в РФ и СНГ Мажд Абу Аркуб пояснил, что приезд российских туристов в это ближневосточное государство зависит от... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:27
2021-02-01T18:27
отдых
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
туристы
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Представитель Управления по туризму Иордании в РФ и СНГ Мажд Абу Аркуб пояснил, что приезд российских туристов в это ближневосточное государство зависит от согласования взаимных протоколов эпидемиологической безопасности властями обеих стран, сообщает TourDom.ru."Сейчас идет интенсивная работа с нашими российскими коллегами, и как только она завершится, можно будет рассчитывать на возобновление авиасообщения, — сказал он. – Поскольку в последние месяц-полтора ситуация с COVID-19 у нас значительно улучшилась, началась активная вакцинация, и уже привито более 40 тысяч иорданцев, я думаю, что это случится довольно скоро".Мажд Абу Аркуб добавил, что в стране открыты все отели, готов к встрече гостей аэропорт Акабы. "Раньше туда прилетало много чартерных рейсов, мы будем рады вновь их принимать и с нетерпением ждем этого", – добавил он. Сейчас, по словам эксперта, для приезда в Иорданию иностранцам нужно лишь предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Также понадобится по прилете сдать анализ, стоимость которого составляет 40 долларов (около трех тысяч рублей).Но пока добраться в Амман или Акабу из России можно только с пересадками, например, через Стамбул. "Некоторые россияне уже приезжают, пока только через Турцию. Мы ожидаем гостей из вашей страны, так как запросов на весну много, в основном на лечение и экскурсионную программу, но не все хотят лететь с пересадкой", – пояснил сотрудник турфирмы. Турагенты тоже считают, что спрос на поездки в Иорданию будет, пусть и ограниченный.
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отдых, куда можно лететь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, новости - туризм, турция, стамбул, иордания

В Иордании рассказали, когда планируют принимать российских туристов

18:27 01.02.2021
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВид на порт города Акаба. Иордания
Вид на порт города Акаба. Иордания - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Представитель Управления по туризму Иордании в РФ и СНГ Мажд Абу Аркуб пояснил, что приезд российских туристов в это ближневосточное государство зависит от согласования взаимных протоколов эпидемиологической безопасности властями обеих стран, сообщает TourDom.ru.
"Сейчас идет интенсивная работа с нашими российскими коллегами, и как только она завершится, можно будет рассчитывать на возобновление авиасообщения, — сказал он. – Поскольку в последние месяц-полтора ситуация с COVID-19 у нас значительно улучшилась, началась активная вакцинация, и уже привито более 40 тысяч иорданцев, я думаю, что это случится довольно скоро".
Мажд Абу Аркуб добавил, что в стране открыты все отели, готов к встрече гостей аэропорт Акабы. "Раньше туда прилетало много чартерных рейсов, мы будем рады вновь их принимать и с нетерпением ждем этого", – добавил он.
Сейчас, по словам эксперта, для приезда в Иорданию иностранцам нужно лишь предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Также понадобится по прилете сдать анализ, стоимость которого составляет 40 долларов (около трех тысяч рублей).
Но пока добраться в Амман или Акабу из России можно только с пересадками, например, через Стамбул. "Некоторые россияне уже приезжают, пока только через Турцию. Мы ожидаем гостей из вашей страны, так как запросов на весну много, в основном на лечение и экскурсионную программу, но не все хотят лететь с пересадкой", – пояснил сотрудник турфирмы.
Турагенты тоже считают, что спрос на поездки в Иорданию будет, пусть и ограниченный.
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