https://ria.ru/20210201/iordaniya-1595529191.html

В Иордании рассказали, когда планируют принимать российских туристов

В Иордании рассказали, когда планируют принимать российских туристов

Представитель Управления по туризму Иордании в РФ и СНГ Мажд Абу Аркуб пояснил, что приезд российских туристов в это ближневосточное государство зависит от... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:27

2021-02-01T18:27

2021-02-01T18:27

отдых

туризм

куда можно лететь

коронавирус в россии

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туризм

туристы

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Представитель Управления по туризму Иордании в РФ и СНГ Мажд Абу Аркуб пояснил, что приезд российских туристов в это ближневосточное государство зависит от согласования взаимных протоколов эпидемиологической безопасности властями обеих стран, сообщает TourDom.ru."Сейчас идет интенсивная работа с нашими российскими коллегами, и как только она завершится, можно будет рассчитывать на возобновление авиасообщения, — сказал он. – Поскольку в последние месяц-полтора ситуация с COVID-19 у нас значительно улучшилась, началась активная вакцинация, и уже привито более 40 тысяч иорданцев, я думаю, что это случится довольно скоро".Мажд Абу Аркуб добавил, что в стране открыты все отели, готов к встрече гостей аэропорт Акабы. "Раньше туда прилетало много чартерных рейсов, мы будем рады вновь их принимать и с нетерпением ждем этого", – добавил он. Сейчас, по словам эксперта, для приезда в Иорданию иностранцам нужно лишь предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Также понадобится по прилете сдать анализ, стоимость которого составляет 40 долларов (около трех тысяч рублей).Но пока добраться в Амман или Акабу из России можно только с пересадками, например, через Стамбул. "Некоторые россияне уже приезжают, пока только через Турцию. Мы ожидаем гостей из вашей страны, так как запросов на весну много, в основном на лечение и экскурсионную программу, но не все хотят лететь с пересадкой", – пояснил сотрудник турфирмы. Турагенты тоже считают, что спрос на поездки в Иорданию будет, пусть и ограниченный.

https://ria.ru/20210105/kosmos-1588440217.html

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иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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