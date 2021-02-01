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Берлин подтвердил неизменность позиции по "Северному потоку — 2"
Берлин подтвердил неизменность позиции по "Северному потоку — 2"
Правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:37
2021-02-01T17:08
северный поток — 2
германия
экономика
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой... ничего не поменялось", - заявил Бургер, отвечая на вопрос журналиста, является ли проект "Северный поток — 2" "частью дискуссий о санкциях в ЕС" против России.Отвечая на вопрос о позиции Франции в отношении "Северного потока — 2", Бургер сказал, что "эта позиция... нам, конечно, известна", в этой связи Берлину не известно о том, "изменилось ли что-то в этой позиции".Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока — 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.
https://ria.ru/20210130/nordstream-1595275424.html
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северный поток — 2, германия, экономика

Берлин подтвердил неизменность позиции по "Северному потоку — 2"

16:37 01.02.2021 (обновлено: 17:08 01.02.2021)
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
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БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой... ничего не поменялось", - заявил Бургер, отвечая на вопрос журналиста, является ли проект "Северный поток — 2" "частью дискуссий о санкциях в ЕС" против России.
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Отвечая на вопрос о позиции Франции в отношении "Северного потока — 2", Бургер сказал, что "эта позиция... нам, конечно, известна", в этой связи Берлину не известно о том, "изменилось ли что-то в этой позиции".
Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока — 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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