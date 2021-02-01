https://ria.ru/20210201/gazoprovod-1595541093.html

Берлин подтвердил неизменность позиции по "Северному потоку — 2"

Берлин подтвердил неизменность позиции по "Северному потоку — 2"

Правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:37

2021-02-01T16:37

2021-02-01T17:08

северный поток — 2

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_31e345bf13adb9fc8d31f02b1620706b.jpg

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток — 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой... ничего не поменялось", - заявил Бургер, отвечая на вопрос журналиста, является ли проект "Северный поток — 2" "частью дискуссий о санкциях в ЕС" против России.Отвечая на вопрос о позиции Франции в отношении "Северного потока — 2", Бургер сказал, что "эта позиция... нам, конечно, известна", в этой связи Берлину не известно о том, "изменилось ли что-то в этой позиции".Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире радиостанции France Inter, что считает возможным расширение санкций против России в связи с делом Алексея Навального. Он заявил, что в ЕС "рассматривается вариант" распространения этих санкций в отношении "Северного потока — 2", так как "у нас есть большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте".Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии на прошлой неделе большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.

https://ria.ru/20210130/nordstream-1595275424.html

https://ria.ru/20210128/potok-1594886125.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, германия, экономика