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В КНР первый энергоблок АЭС "Хуалун-1" введен в коммерческую эксплуатацию
В КНР первый энергоблок АЭС "Хуалун-1" введен в коммерческую эксплуатацию
Китай ввел в коммерческую эксплуатацию первый реактор третьего поколения собственной разработки. Реактор "Хуалун-1" заработал на АЭС "Фуцин" в провинции... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:13
2021-02-01T12:13
2021-02-01T12:13
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай ввел в коммерческую эксплуатацию первый реактор третьего поколения собственной разработки. Реактор "Хуалун-1" заработал на АЭС "Фуцин" в провинции Фуцзянь. Таким образом КНР стала четвертой после США, Франции и России страной, введшей в эксплуатацию реакторы третьего поколения.Расчетный срок эксплуатации нового реактора – 60 лет, мощность – 1200 мВт. Ежегодно реактор может вырабатывать 10 миллиардов кВт/ч электричества. Эксплуатация каждого подобного реактора позволит ежегодно экономить 3,12 миллиона тонн угля, что позволит сократить эмиссию парниковых газов на 8,16 миллиона тонн в год.В минувшем году Bloomberg New Energy Finance спрогнозировало, что Китай обгонит Францию и выйдет на второе место в мире по объемам производства ядерной энергии в 2022 году. Четыре года спустя – в 2026 году - КНР потеснит США и станет крупнейшим производителем ядерной энергии в мире.Аналитик Bloomberg New Energy Finance Вэй Ханьян отмечает, что при строительстве новых АЭС в КНР предпочтение будет отдаваться уже не импортным реакторам, а отечественным, прежде всего – реакторам третьего поколения "Хуалун-1". "В Китае на лицо тенденция к отходу от импорта и расширению использования своих реакторов с одновременным расширением их экспорта", - отметил эксперт.Вместе с тем, он полагает, что к середине века ядерная энергетика достигнет потолка своего развития, поскольку все более серьезную конкуренцию ей будут составлять такие альтернативные источники энергии, как солнце и ветер. "Мы видим снижение стоимости выработки электричества из солнечной и ветряной энергии. У них есть также такие преимущества, как децентрализованное производство и практически повсеместная доступность", - констатировал специалист.
https://ria.ru/20210128/minenergo-1595013590.html
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китай
МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай ввел в коммерческую эксплуатацию первый реактор третьего поколения собственной разработки. Реактор "Хуалун-1" заработал на АЭС "Фуцин" в провинции Фуцзянь
.
Таким образом КНР стала четвертой после США, Франции и России страной, введшей в эксплуатацию реакторы третьего поколения.
Расчетный срок эксплуатации нового реактора – 60 лет, мощность – 1200 мВт. Ежегодно реактор может вырабатывать 10 миллиардов кВт/ч электричества. Эксплуатация каждого подобного реактора позволит ежегодно экономить 3,12 миллиона тонн угля, что позволит сократить эмиссию парниковых газов на 8,16 миллиона тонн в год.
В минувшем году Bloomberg New Energy Finance спрогнозировало, что Китай обгонит Францию и выйдет на второе место в мире по объемам производства ядерной энергии в 2022 году. Четыре года спустя – в 2026 году - КНР потеснит США и станет крупнейшим производителем ядерной энергии в мире.
Аналитик Bloomberg New Energy Finance Вэй Ханьян отмечает, что при строительстве новых АЭС в КНР предпочтение будет отдаваться уже не импортным реакторам, а отечественным, прежде всего – реакторам третьего поколения "Хуалун-1". "В Китае на лицо тенденция к отходу от импорта и расширению использования своих реакторов с одновременным расширением их экспорта", - отметил эксперт.
Вместе с тем, он полагает, что к середине века ядерная энергетика достигнет потолка своего развития, поскольку все более серьезную конкуренцию ей будут составлять такие альтернативные источники энергии, как солнце и ветер. "Мы видим снижение стоимости выработки электричества из солнечной и ветряной энергии. У них есть также такие преимущества, как децентрализованное производство и практически повсеместная доступность", - констатировал специалист.