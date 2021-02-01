https://ria.ru/20210201/elektroenergiya-1595550256.html

Эксперт объяснил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России

Эксперт объяснил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России

Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:27

2021-02-01T17:27

2021-02-01T17:27

россия

юрий витренко

укрэнерго

павел сигал

снг

белоруссия

украина

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.В понедельник Украина возобновила импорт электроэнергии из России, о чем свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго"."Несмотря на имеющиеся разногласия, страны связывают долгие культурные и экономические отношения, долгие годы существовавшая инфраструктура, которая позволяла бесперебойно производить поставки энергоносителей. И даже при смене геополитического курса, руководство страны понимает ведущую и первостепенную роль России, как лидера на энергетическом рынке стран СНГ", - подчеркнул он.Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить его после пандемии. Импорт из Белоруссии был восстановлен 3 января.При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее отмечал, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.

https://ria.ru/20210121/energokrizis-1593874135.html

https://ria.ru/20210110/ugol-1592406742.html

россия

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий витренко, укрэнерго, павел сигал, снг, белоруссия, украина, экономика