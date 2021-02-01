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Эксперт объяснил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России
Эксперт объяснил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России
Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:27
2021-02-01T17:27
россия
юрий витренко
укрэнерго
павел сигал
снг
белоруссия
украина
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.В понедельник Украина возобновила импорт электроэнергии из России, о чем свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго"."Несмотря на имеющиеся разногласия, страны связывают долгие культурные и экономические отношения, долгие годы существовавшая инфраструктура, которая позволяла бесперебойно производить поставки энергоносителей. И даже при смене геополитического курса, руководство страны понимает ведущую и первостепенную роль России, как лидера на энергетическом рынке стран СНГ", - подчеркнул он.Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить его после пандемии. Импорт из Белоруссии был восстановлен 3 января.При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее отмечал, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.
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россия, юрий витренко, укрэнерго, павел сигал, снг, белоруссия, украина, экономика

Эксперт объяснил возобновление Украиной импорта электроэнергии из России

17:27 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, заявил РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
В понедельник Украина возобновила импорт электроэнергии из России, о чем свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго".

"Украина на данный момент не обладает необходимыми мощностями, чтобы обеспечивать собственные потребности, разыгравшийся в 2020 году кризис показал, как важно уметь вести переговоры, несмотря на политические разногласия, поэтому страны пришли к консенсусу. Контракт может продлится до конца года, сейчас страна будет импортировать из России 200 мегаватт в час. Однако, подписание долгосрочных соглашений затруднено из-за санкционных ограничений", - сказал Сигал.

"Несмотря на имеющиеся разногласия, страны связывают долгие культурные и экономические отношения, долгие годы существовавшая инфраструктура, которая позволяла бесперебойно производить поставки энергоносителей. И даже при смене геополитического курса, руководство страны понимает ведущую и первостепенную роль России, как лидера на энергетическом рынке стран СНГ", - подчеркнул он.
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Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЕКУ) Валерий Тарасюк заявлял в мае, что Украина должна восстановить его после пандемии. Импорт из Белоруссии был восстановлен 3 января.
При этом исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее отмечал, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.
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РоссияЮрий ВитренкоУкрэнергоПавел СигалСНГБелоруссияУкраинаЭкономика
 
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