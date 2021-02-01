Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/ekaterinburg-1595590465.html
В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам незаконной акции
В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам незаконной акции
Суд в Екатеринбурге назначил запрет определенных действий двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:16
2021-02-01T22:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге назначил запрет определенных действий двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.По данным СК, 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции в Екатеринбурге тогда приняли участие около 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область, происшествия

В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам незаконной акции

22:16 01.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге назначил запрет определенных действий двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Обоим фигурантам по статье 318 УК РФ судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 16:29
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным СК, 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции в Екатеринбурге тогда приняли участие около 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 16:34
Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинСвердловская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния