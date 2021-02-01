https://ria.ru/20210201/ekaterinburg-1595590465.html

В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам незаконной акции

В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам незаконной акции

Суд в Екатеринбурге назначил запрет определенных действий двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:16

2021-02-01T22:16

2021-02-01T22:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге назначил запрет определенных действий двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.По данным СК, 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции в Екатеринбурге тогда приняли участие около 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область, происшествия