В Екатеринбурге избрали меру пресечения двум участникам незаконной акции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге назначил запрет определенных действий двум фигурантам уголовных дел о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Обоим фигурантам по статье 318 УК РФ судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.
Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным СК, 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции в Екатеринбурге тогда приняли участие около 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.
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В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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