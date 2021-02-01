https://ria.ru/20210201/ekaterinburg-1595537400.html

В Екатеринбурге арестовали экс-координатора штаба Навального

В Екатеринбурге арестовали экс-координатора штаба Навального

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Ирине Норман 10 суток за организацию незаконной акции в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:20

2021-02-01T16:20

2021-02-01T16:20

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему координатору городского штаба Алексея Навального Ирине Норман 10 суток за организацию незаконной акции в минувшее воскресенье, сообщили РИА Новости в понедельник в суде.В суде уточнили, что девушку признали виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".В акции, прошедшей в воскресенье в Екатеринбурге, по данным полиции, приняли участие порядка 2,3 тысячи человек. При этом 83 человека были задержаны.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. По данным министерства общественной безопасности Свердловский области, в акции в Екатеринбурге тогда приняли участие около 3 тысяч человек. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, свердловская область, происшествия