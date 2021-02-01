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Стало известно, как зарабатывает Роберт Дауни — младший помимо кино
Стало известно, как зарабатывает Роберт Дауни — младший помимо кино
Американский актер Роберт Дауни — младший запустил венчурный фонд Footprint Coalition Ventures, сообщает TechCrunch. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T01:54
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культура
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
шерлок холмс
роберт дауни-младший
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни — младший запустил венчурный фонд Footprint Coalition Ventures, сообщает TechCrunch.Организация будет инвестировать в стартапы, которые занимаются разработкой технологий для различных областей пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, медиа, а также для решения экологических проблем.Предполагается, что фонд будет помогать начинающим проектам как на начальных, так и на финальных стадиях работы. Всего за год он планирует инвестировать в десять инициатив.Фонд был создан на базе компании Footprint Coalition, которую актер, известный по роли Железного человека в киновселенной Marvel и Шерлока Холмса в ленте Гая Ричи, основал менее двух лет назад."Идея создания фонда для людей, а не очередной башни из слоновой кости, состоящей из институциональных шишек, это скорее "Слэмдэнс" (фестиваль для начинающих кинематографистов), чем "Сандэнс" (крупный фестиваль независимого кино)", — пояснил сам Дауни — младший.
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, шерлок холмс, роберт дауни-младший

Стало известно, как зарабатывает Роберт Дауни — младший помимо кино

01:54 01.02.2021
 
© Marvel Studios Inc.Кадр из фильма "Железный человек 3"
Кадр из фильма Железный человек 3 - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Marvel Studios Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни — младший запустил венчурный фонд Footprint Coalition Ventures, сообщает TechCrunch.
Организация будет инвестировать в стартапы, которые занимаются разработкой технологий для различных областей пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, медиа, а также для решения экологических проблем.
Предполагается, что фонд будет помогать начинающим проектам как на начальных, так и на финальных стадиях работы. Всего за год он планирует инвестировать в десять инициатив.
Фонд был создан на базе компании Footprint Coalition, которую актер, известный по роли Железного человека в киновселенной Marvel и Шерлока Холмса в ленте Гая Ричи, основал менее двух лет назад.
"Идея создания фонда для людей, а не очередной башни из слоновой кости, состоящей из институциональных шишек, это скорее "Слэмдэнс" (фестиваль для начинающих кинематографистов), чем "Сандэнс" (крупный фестиваль независимого кино)", — пояснил сам Дауни — младший.
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