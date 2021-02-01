https://ria.ru/20210201/downey-1595198882.html

Стало известно, как зарабатывает Роберт Дауни — младший помимо кино

Стало известно, как зарабатывает Роберт Дауни — младший помимо кино

Американский актер Роберт Дауни — младший запустил венчурный фонд Footprint Coalition Ventures, сообщает TechCrunch. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T01:54

2021-02-01T01:54

2021-02-01T01:54

культура

стиль жизни

кино и сериалы

новости культуры

шерлок холмс

роберт дауни-младший

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американский актер Роберт Дауни — младший запустил венчурный фонд Footprint Coalition Ventures, сообщает TechCrunch.Организация будет инвестировать в стартапы, которые занимаются разработкой технологий для различных областей пищевой промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, образования, медиа, а также для решения экологических проблем.Предполагается, что фонд будет помогать начинающим проектам как на начальных, так и на финальных стадиях работы. Всего за год он планирует инвестировать в десять инициатив.Фонд был создан на базе компании Footprint Coalition, которую актер, известный по роли Железного человека в киновселенной Marvel и Шерлока Холмса в ленте Гая Ричи, основал менее двух лет назад."Идея создания фонда для людей, а не очередной башни из слоновой кости, состоящей из институциональных шишек, это скорее "Слэмдэнс" (фестиваль для начинающих кинематографистов), чем "Сандэнс" (крупный фестиваль независимого кино)", — пояснил сам Дауни — младший.

https://ria.ru/20210127/caprio-1594672530.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, шерлок холмс, роберт дауни-младший