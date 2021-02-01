Зеленский усомнился в американской демократии
04:49 01.02.2021 (обновлено: 05:09 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я думаю, что это был сильный удар по демократии США… Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, (это страна - ред.), где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому", - сказал Зеленский в интервью американскому порталу Axios.
Он отметил, что Украина "пережила две революции", и поэтому понимает, что подобное "может происходит". Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США, что свидетельствует о том, что "все не идеально".
"Я был серьезно встревожен (из-за этого –ред.). Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире", - подчеркнул украинский президент.
Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.