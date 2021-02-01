https://ria.ru/20210201/demokratiya-1595425358.html

Зеленский усомнился в американской демократии

Зеленский усомнился в американской демократии

Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:49

2021-02-01T04:49

2021-02-01T05:09

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

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Зеленский сделал неожиданное заявление о США

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Миру будет трудно воспринимать США как символ демократии после прошедших в начале января беспорядков в Капитолии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Он отметил, что Украина "пережила две революции", и поэтому понимает, что подобное "может происходит". Однако никто, по его словам, не ожидал, что такое может произойти в США, что свидетельствует о том, что "все не идеально"."Я был серьезно встревожен (из-за этого –ред.). Я не хотел бы, чтобы у вас был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы. Просто после такого, я думаю, странам будет трудно воспринимать США как символ демократии в мире", - подчеркнул украинский президент.Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210129/kapitoliy-1595006781.html

вашингтон (город)

сша

украина

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капитолий, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, вашингтон (город), сша, украина, в мире