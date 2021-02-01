https://ria.ru/20210201/covid-19-1595475696.html

Медведев рассказал, когда пришло понимание опасности пандемии COVID-19

Медведев рассказал, когда пришло понимание опасности пандемии COVID-19

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, что опасность пандемии стала понятна руководству страны в начале... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:11

2021-02-01T12:11

2021-02-01T13:08

распространение коронавируса

большое интервью дмитрия медведева

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595444247_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_6cc7b71d8e95363d79ea527658562ed7.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, что опасность пандемии стала понятна руководству страны в начале февраля прошлого года. Именно это позволило подготовиться к ней лучше, чем многие страны.По его словам, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно было получить достоверные данные, а с этим не все было просто."Что она превратится во вселенскую проблему, может быть, тогда не было ощущения, поскольку в истории человечества, конечно, пандемии бывали, но это было давно и тогда на них не было такой реакции, как сейчас, именно в силу понятных причин", — добавил Медведев.Он отметил, что российская система здравоохранения оказалась лучше готова к вызовам благодаря чертам, сохранившимся еще от советской системы, например достаточно большого коечного фонда.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 100 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к отметке в 103 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (26,2 миллиона заболевших), Индия (10,8 миллиона) и Бразилия (девять миллионов). Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.В России зафиксировано более 3,8 миллиона случаев COVID-19, жертвами болезни стали свыше 73,6 тысячи человек, более 3,3 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/vaktsiny-1595437561.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, политика