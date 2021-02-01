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Медведев рассказал, когда пришло понимание опасности пандемии COVID-19
Медведев рассказал, когда пришло понимание опасности пандемии COVID-19
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, что опасность пандемии стала понятна руководству страны в начале... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:11
2021-02-01T12:11
2021-02-01T13:08
распространение коронавируса
большое интервью дмитрия медведева
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, что опасность пандемии стала понятна руководству страны в начале февраля прошлого года. Именно это позволило подготовиться к ней лучше, чем многие страны.По его словам, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно было получить достоверные данные, а с этим не все было просто."Что она превратится во вселенскую проблему, может быть, тогда не было ощущения, поскольку в истории человечества, конечно, пандемии бывали, но это было давно и тогда на них не было такой реакции, как сейчас, именно в силу понятных причин", — добавил Медведев.Он отметил, что российская система здравоохранения оказалась лучше готова к вызовам благодаря чертам, сохранившимся еще от советской системы, например достаточно большого коечного фонда.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 100 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к отметке в 103 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (26,2 миллиона заболевших), Индия (10,8 миллиона) и Бразилия (девять миллионов). Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.В России зафиксировано более 3,8 миллиона случаев COVID-19, жертвами болезни стали свыше 73,6 тысячи человек, более 3,3 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, политика
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
в интервью российским СМИ рассказал, что опасность пандемии стала понятна руководству страны в начале февраля прошлого года. Именно это позволило подготовиться к ней лучше, чем многие страны.
"Я даже припоминаю, что один из первых докладов на эту тему я написал президенту, может быть, спустя две недели после своего назначения на должность, то есть в самом начале февраля. То есть понимание того, что это серьезная угроза, вне всякого сомнения, было, что позволило, кстати, нам подготовиться, на мой взгляд, гораздо лучше, чем многим европейским странам", — сказал он.
По его словам, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно было получить достоверные данные, а с этим не все было просто.
"Что она превратится во вселенскую проблему, может быть, тогда не было ощущения, поскольку в истории человечества, конечно, пандемии бывали, но это было давно и тогда на них не было такой реакции, как сейчас, именно в силу понятных причин", — добавил Медведев.
Он отметил, что российская система здравоохранения оказалась лучше готова к вызовам благодаря чертам, сохранившимся еще от советской системы, например достаточно большого коечного фонда.
"Естественно, ничего не бывает идеального, наверное, были и какие-то ошибки. Кстати сказать, и президент об этом говорил, когда, допустим, были проблемы, связанные с выплатами медикам, но это все-таки технологические моменты, а осознание того, что это серьезная угроза, я думаю, в нашей стране появилось на самом высоком уровне практически сразу же. Надеюсь, что и сейчас в этом ключе работают все, кто этим занимается", — пояснил Медведев.
По статистике ВОЗ
, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 100 миллионов человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса
, их число приближается к отметке в 103 миллиона.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (26,2 миллиона заболевших), Индия
(10,8 миллиона) и Бразилия
(девять миллионов). Россия находится на пятом месте, опережая Францию
, Испанию
, Италию
, Турцию
, Германию
, Колумбию
и Аргентину
.
В России зафиксировано более 3,8 миллиона случаев COVID-19, жертвами болезни стали свыше 73,6 тысячи человек, более 3,3 миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.