https://ria.ru/20210201/chempionat-1595559076.html

Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Липецкой области

Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Липецкой области

В Липецкой области в понедельник стартовал пятый открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, в нём принимают участие 450... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:17

2021-02-01T18:17

2021-02-01T18:17

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В Липецкой области в понедельник стартовал пятый открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, в нём принимают участие 450 конкурсантов из тринадцати регионов РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что для проведения чемпионата задействованы десять площадок, расположенных в профессиональных учебных заведениях Липецка, Лебедяни, Грязях и Данкова. Подготовительная работа велась в течение 2020 года на средства, выделенные в рамках национльного проекта "Образование".Конкурсантам предстоит соревноваться в 49 компетенциях, таким как инженерный, графический и веб-дизайн, предпринимательство, отделочные и декоративные работы, мобильная робототехника, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.Оценивать выступления будут более семисот профессиональных экспертов.Липецкая область стала участником движения WorldSkills Russia в январе 2016 года. В 2020 году студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на Всероссийских соревнованиях, которые проходили в дистанционно-очном формате. Тогда же восемь из 33 липчан, участвовавших в соревнованиях, были награждены "Медальоном за профессионализм", что приравнивало их к призерам соревнований. В 2019 году студент Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин стал лучшим молодым сварщиком в соревнованиях мирового уровня.

https://na.ria.ru/20201211/spo-1588718782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов