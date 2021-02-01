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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Липецкой области
Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Липецкой области
В Липецкой области в понедельник стартовал пятый открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, в нём принимают участие 450... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:17
2021-02-01T18:17
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В Липецкой области в понедельник стартовал пятый открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, в нём принимают участие 450 конкурсантов из тринадцати регионов РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что для проведения чемпионата задействованы десять площадок, расположенных в профессиональных учебных заведениях Липецка, Лебедяни, Грязях и Данкова. Подготовительная работа велась в течение 2020 года на средства, выделенные в рамках национльного проекта "Образование".Конкурсантам предстоит соревноваться в 49 компетенциях, таким как инженерный, графический и веб-дизайн, предпринимательство, отделочные и декоративные работы, мобильная робототехника, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.Оценивать выступления будут более семисот профессиональных экспертов.Липецкая область стала участником движения WorldSkills Russia в январе 2016 года. В 2020 году студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на Всероссийских соревнованиях, которые проходили в дистанционно-очном формате. Тогда же восемь из 33 липчан, участвовавших в соревнованиях, были награждены "Медальоном за профессионализм", что приравнивало их к призерам соревнований. В 2019 году студент Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин стал лучшим молодым сварщиком в соревнованиях мирового уровня.
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игорь артамонов

Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Липецкой области

18:17 01.02.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиРегиональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Липецкой области
Региональный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 1 фев – РИА Новости. В Липецкой области в понедельник стартовал пятый открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, в нём принимают участие 450 конкурсантов из тринадцати регионов РФ, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для проведения чемпионата задействованы десять площадок, расположенных в профессиональных учебных заведениях Липецка, Лебедяни, Грязях и Данкова. Подготовительная работа велась в течение 2020 года на средства, выделенные в рамках национльного проекта "Образование".
Директор Департамента образования молодежной политики ХМАО Алексей Дренин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 10:16
WorldSkills и новые специальности: как развивается система СПО в Югре
Конкурсантам предстоит соревноваться в 49 компетенциях, таким как инженерный, графический и веб-дизайн, предпринимательство, отделочные и декоративные работы, мобильная робототехника, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
Оценивать выступления будут более семисот профессиональных экспертов.
"Движение молодых профессионалов набирает все большую силу и популярность. Это новый вектор в развитии системы профессионального образования и стимул к дальнейшей успешной карьере для студентов, тренировка приобретаемых профессиональных навыков и умений", - сказал Артамонов.
Липецкая область стала участником движения WorldSkills Russia в январе 2016 года. В 2020 году студент технического колледжа из города Грязи Липецкой области завоевал золотую медаль в компетенции "Фрезерные работы" на Всероссийских соревнованиях, которые проходили в дистанционно-очном формате. Тогда же восемь из 33 липчан, участвовавших в соревнованиях, были награждены "Медальоном за профессионализм", что приравнивало их к призерам соревнований. В 2019 году студент Липецкого индустриально-строительного колледжа 20-летний Владимир Бабошкин стал лучшим молодым сварщиком в соревнованиях мирового уровня.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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