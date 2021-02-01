https://ria.ru/20210201/bumaga-1595465724.html
Рост производства бумажной промышленности КНР в 2020 году составил 0,8%
Рост производства бумажной промышленности КНР в 2020 году составил 0,8%
В целлюлозно-бумажной отрасли Китая в 2020 году был отмечен стабильный рост производства, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:14
2021-02-01T12:14
2021-02-01T12:14
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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В целлюлозно-бумажной отрасли Китая в 2020 году был отмечен стабильный рост производства, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.По данным ведомства, в прошлом году объем выпуска бумаги и картона фабричного производства в стране составил 127 миллионов тонн, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении.Только в декабре 2020 года выпуск бумаги и картона фабричного производства в Китае повысился на 2,9% в годовом выражении до 12,1 миллиона тонн.
https://ria.ru/20210201/shankhay-1595464767.html
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