https://ria.ru/20210201/bumaga-1595465724.html

Рост производства бумажной промышленности КНР в 2020 году составил 0,8%

Рост производства бумажной промышленности КНР в 2020 году составил 0,8%

В целлюлозно-бумажной отрасли Китая в 2020 году был отмечен стабильный рост производства, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:14

2021-02-01T12:14

2021-02-01T12:14

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 1 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В целлюлозно-бумажной отрасли Китая в 2020 году был отмечен стабильный рост производства, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.По данным ведомства, в прошлом году объем выпуска бумаги и картона фабричного производства в стране составил 127 миллионов тонн, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении.Только в декабре 2020 года выпуск бумаги и картона фабричного производства в Китае повысился на 2,9% в годовом выражении до 12,1 миллиона тонн.

https://ria.ru/20210201/shankhay-1595464767.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай