https://ria.ru/20210201/blogersha-1595563033.html

Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы

Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы

Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:31

2021-02-01T18:31

2021-02-01T23:16

украина

происшествия

в мире

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с офицером украинской армии Анатолием Штефаном.На видео девушка отвечала на вопросы, выбирая между двумя предложенными ей странами. В паре Россия или Украина девушка после небольшой паузы выбрала Россию. Штефана возмутил "постыдный", по его мнению, поступок девушки. Остались недовольны и другие украинские радикалы. На телефон Онацкой, по ее словам, стали приходить сообщения с угрозами здоровью и жизни самой блогерши и ее близких. При этом преследователи утверждают, что знают все личные данные о девушке, вплоть до адреса. Онацкая также отметила, что распространяющееся в Сети видео обрезали, так как изначальная задумка заключалась в том, чтобы выбрать из двух стран одну, в которой ты хочешь путешествовать. На сторону девушки встала украинская партия ОПЗЖ. По словам лидера молодежного крыла объединения, они готовы защитить девушку от нападок, а также оплатить все расходы на адвокатов. Онацкая пообещала судиться с теми, кто, как она утверждает, оклеветал ее.

https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, происшествия, в мире