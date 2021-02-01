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Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы
Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы
Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:31
2021-02-01T23:16
украина
происшествия
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с офицером украинской армии Анатолием Штефаном.На видео девушка отвечала на вопросы, выбирая между двумя предложенными ей странами. В паре Россия или Украина девушка после небольшой паузы выбрала Россию. Штефана возмутил "постыдный", по его мнению, поступок девушки. Остались недовольны и другие украинские радикалы. На телефон Онацкой, по ее словам, стали приходить сообщения с угрозами здоровью и жизни самой блогерши и ее близких. При этом преследователи утверждают, что знают все личные данные о девушке, вплоть до адреса. Онацкая также отметила, что распространяющееся в Сети видео обрезали, так как изначальная задумка заключалась в том, чтобы выбрать из двух стран одну, в которой ты хочешь путешествовать. На сторону девушки встала украинская партия ОПЗЖ. По словам лидера молодежного крыла объединения, они готовы защитить девушку от нападок, а также оплатить все расходы на адвокатов. Онацкая пообещала судиться с теми, кто, как она утверждает, оклеветал ее.
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украина, происшествия, в мире

Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы

18:31 01.02.2021 (обновлено: 23:16 01.02.2021)
 
© Di rubens/YoutubeСкриншот видео блогера Di rubens на Youtube
Скриншот видео блогера Di rubens на Youtube - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Di rubens/Youtube
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с офицером украинской армии Анатолием Штефаном.
На видео девушка отвечала на вопросы, выбирая между двумя предложенными ей странами. В паре Россия или Украина девушка после небольшой паузы выбрала Россию.
Штефана возмутил "постыдный", по его мнению, поступок девушки. Остались недовольны и другие украинские радикалы. На телефон Онацкой, по ее словам, стали приходить сообщения с угрозами здоровью и жизни самой блогерши и ее близких. При этом преследователи утверждают, что знают все личные данные о девушке, вплоть до адреса.

"Травля происходит, с одной стороны, с молчаливого согласия государства, а с другой стороны — с поддержки Минобороны, в котором на мое обращение ответили насмешкой", — прокомментировала происходящее блогерша.

Онацкая также отметила, что распространяющееся в Сети видео обрезали, так как изначальная задумка заключалась в том, чтобы выбрать из двух стран одну, в которой ты хочешь путешествовать.
На сторону девушки встала украинская партия ОПЗЖ. По словам лидера молодежного крыла объединения, они готовы защитить девушку от нападок, а также оплатить все расходы на адвокатов. Онацкая пообещала судиться с теми, кто, как она утверждает, оклеветал ее.
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