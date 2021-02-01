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Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы
Сравнившая Россию и Украину блогерша пожаловалась на угрозы
Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:31
2021-02-01T18:31
2021-02-01T23:16
украина
происшествия
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Киевская блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина" пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok и конфликта с офицером украинской армии Анатолием Штефаном.На видео девушка отвечала на вопросы, выбирая между двумя предложенными ей странами. В паре Россия или Украина девушка после небольшой паузы выбрала Россию. Штефана возмутил "постыдный", по его мнению, поступок девушки. Остались недовольны и другие украинские радикалы. На телефон Онацкой, по ее словам, стали приходить сообщения с угрозами здоровью и жизни самой блогерши и ее близких. При этом преследователи утверждают, что знают все личные данные о девушке, вплоть до адреса. Онацкая также отметила, что распространяющееся в Сети видео обрезали, так как изначальная задумка заключалась в том, чтобы выбрать из двух стран одну, в которой ты хочешь путешествовать. На сторону девушки встала украинская партия ОПЗЖ. По словам лидера молодежного крыла объединения, они готовы защитить девушку от нападок, а также оплатить все расходы на адвокатов. Онацкая пообещала судиться с теми, кто, как она утверждает, оклеветал ее.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, в мире
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Киевская
блогерша Таисия Онацкая в эфире телеканала "112 Украина"
пожаловалась на травлю, которая началась после публикации ролика в TikTok
и конфликта с офицером украинской армии Анатолием Штефаном.
На видео девушка отвечала на вопросы, выбирая между двумя предложенными ей странами. В паре Россия
или Украина
девушка после небольшой паузы выбрала Россию.
Штефана возмутил "постыдный", по его мнению, поступок девушки. Остались недовольны и другие украинские радикалы. На телефон Онацкой, по ее словам, стали приходить сообщения с угрозами здоровью и жизни самой блогерши и ее близких. При этом преследователи утверждают, что знают все личные данные о девушке, вплоть до адреса.
"Травля происходит, с одной стороны, с молчаливого согласия государства, а с другой стороны — с поддержки Минобороны, в котором на мое обращение ответили насмешкой", — прокомментировала происходящее блогерша.
Онацкая также отметила, что распространяющееся в Сети видео обрезали, так как изначальная задумка заключалась в том, чтобы выбрать из двух стран одну, в которой ты хочешь путешествовать.
На сторону девушки встала украинская партия ОПЗЖ. По словам лидера молодежного крыла объединения, они готовы защитить девушку от нападок, а также оплатить все расходы на адвокатов. Онацкая пообещала судиться с теми, кто, как она утверждает, оклеветал ее.