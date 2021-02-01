"Расшатать систему изнутри". Медведев рассказал, чем опасно движение BLM
10:16 01.02.2021 (обновлено: 12:24 01.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Движение Black Lives Matter - порождение нерешенных проблем американской политической системы, но оно в известной степени управлялось изнутри с целью ее расшатать, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"BLM, то есть Black Lives Matter, - оно в известной степени является порождением нерешённых проблем, которые, правда, были использованы в определённый период в политической борьбе между демократами и республиканцами. Это был вначале мирный протест, потом он приобрёл очень жёсткий характер, особенно после известного происшествия – гибели Флойда. Естественно, это в известной степени управлялось изнутри. То есть были, очевидно, политики, которые рассчитывали при помощи вот этих протестов расшатать американскую систему изнутри", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
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По его словам, это трудно сделать, так как эта система "очень устойчива" и поэтому снова пришла "в относительно сбалансированный вид в результате выборов" даже несмотря на противоречия, часть из которых связана с той нормативной основой, по которой эти выборы проходили, "что постоянно создаёт источник дестабилизации, когда выбирают часто президентов, за которых проголосовало меньшинство", и раньше к этому в США относились абсолютно спокойно.
Он привел в пример свой диалог с бывшим помощником по нацбезопасности Кондолизой Райс, которой он сказал о несовершенной ступенчатой системе выборщиков, которая рано или поздно даст сбой.
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"Она отреагировала предельно: "Да ерунда, это у нас уже двести лет. Вообще мы к этому привыкли, всё будет хорошо". Но оказалось, что не совсем хорошо: сначала был сбой в 2000-м году, и только Верховный суд поставил точку, а сейчас вокруг этого развернулась целая драма. И очевидно, что это тоже такой внутренний конфликтный момент. Недаром уже и сами наиболее крупные американские фигуры начали говорить о необходимости отказа от этой системы выборов", - сказал Медведев.
С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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