https://ria.ru/20210201/blm-1595448172.html

"Расшатать систему изнутри". Медведев рассказал, чем опасно движение BLM

"Расшатать систему изнутри". Медведев рассказал, чем опасно движение BLM

Движение Black Lives Matter - порождение нерешенных проблем американской политической системы, но оно в известной степени управлялось изнутри с целью ее... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:16

2021-02-01T10:16

2021-02-01T12:24

большое интервью дмитрия медведева

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

дмитрий медведев

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Движение Black Lives Matter - порождение нерешенных проблем американской политической системы, но оно в известной степени управлялось изнутри с целью ее расшатать, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."BLM, то есть Black Lives Matter, - оно в известной степени является порождением нерешённых проблем, которые, правда, были использованы в определённый период в политической борьбе между демократами и республиканцами. Это был вначале мирный протест, потом он приобрёл очень жёсткий характер, особенно после известного происшествия – гибели Флойда. Естественно, это в известной степени управлялось изнутри. То есть были, очевидно, политики, которые рассчитывали при помощи вот этих протестов расшатать американскую систему изнутри", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.По его словам, это трудно сделать, так как эта система "очень устойчива" и поэтому снова пришла "в относительно сбалансированный вид в результате выборов" даже несмотря на противоречия, часть из которых связана с той нормативной основой, по которой эти выборы проходили, "что постоянно создаёт источник дестабилизации, когда выбирают часто президентов, за которых проголосовало меньшинство", и раньше к этому в США относились абсолютно спокойно.Он привел в пример свой диалог с бывшим помощником по нацбезопасности Кондолизой Райс, которой он сказал о несовершенной ступенчатой системе выборщиков, которая рано или поздно даст сбой."Она отреагировала предельно: "Да ерунда, это у нас уже двести лет. Вообще мы к этому привыкли, всё будет хорошо". Но оказалось, что не совсем хорошо: сначала был сбой в 2000-м году, и только Верховный суд поставил точку, а сейчас вокруг этого развернулась целая драма. И очевидно, что это тоже такой внутренний конфликтный момент. Недаром уже и сами наиболее крупные американские фигуры начали говорить о необходимости отказа от этой системы выборов", - сказал Медведев.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html

https://ria.ru/20210111/proshloe-1592481308.html

https://ria.ru/20201213/ssha-1588905013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, дмитрий медведев, сша, в мире