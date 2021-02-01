https://ria.ru/20210201/banki-1595481960.html

Путин проведет совещание по ситуации в банковской сфере

Путин проведет совещание по ситуации в банковской сфере

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации в банковской сфере, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:32

2021-02-01T12:32

2021-02-01T12:32

россия

эльвира набиуллина

дмитрий песков

андрей костин (банкир)

владимир путин

петр авен

герман греф

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание по ситуации в банковской сфере, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, президент также встретится с патриархом Кириллом, поздравит его с днем интронизации.Он уточнил, что речь пойдет о том, чтобы подвести итоги работы банковского сектора за минувший, ковидный год. Большая часть всех механизмов поддержки граждан, малого и среднего бизнеса осуществлялась именно посредством участия банковского сектора, поэтому это представляет для президента особый интерес, пояснил Песков. Также будут затронуты перспективы развития банковского сектора.На совещании будут выступать председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, рассказал Песков.

https://ria.ru/20210127/balans-1594808587.html

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россия, эльвира набиуллина, дмитрий песков, андрей костин (банкир), владимир путин, петр авен, герман греф, экономика