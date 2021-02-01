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Наука
https://ria.ru/20210201/apple-1595506175.html
Apple готовится вернуть в iPhone важную функцию
Apple готовится вернуть в iPhone важную функцию
В Apple работают над прототипом iPhone следующего поколения, в который вернется датчик отпечатков пальцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:13
2021-02-01T14:13
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технологии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Apple работают над прототипом iPhone следующего поколения, в который вернется датчик отпечатков пальцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников "яблочной" компании.В будущем iPhone 13 (или iPhone 12s) может быть добавлен подэкранный сканер отпечатков пальцев, на основе которого заработает система Touch ID. Интересно, что в Apple рассматривают оптическую технологию, считая ее более надежной, чем ультразвуковая. Источники в компании заявляют, что в Apple оценивают то, насколько надежно будут защищены данные пользователя с помощью нового Touch ID. В качестве точки отсчета разработчики принял нынешний Touch ID, который используется iPhone SE, iPad и MacBook.Отказ от дактилоскопии в современных смартфонах Apple произошел в 2017 году, когда был представлен iPhone X с системой Face ID. В 2020 году из-за пандемии и масочного режима по всему миру владельцы яблочной техники столкнулись с неудобствами — распознавание лица попросту не работает с масками и респираторами.
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РИА Новости
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apple iphone, apple ipad, apple, технологии

Apple готовится вернуть в iPhone важную функцию

14:13 01.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Apple работают над прототипом iPhone следующего поколения, в который вернется датчик отпечатков пальцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников "яблочной" компании.
В будущем iPhone 13 (или iPhone 12s) может быть добавлен подэкранный сканер отпечатков пальцев, на основе которого заработает система Touch ID. Интересно, что в Apple рассматривают оптическую технологию, считая ее более надежной, чем ультразвуковая.
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Источники в компании заявляют, что в Apple оценивают то, насколько надежно будут защищены данные пользователя с помощью нового Touch ID. В качестве точки отсчета разработчики принял нынешний Touch ID, который используется iPhone SE, iPad и MacBook.
Отказ от дактилоскопии в современных смартфонах Apple произошел в 2017 году, когда был представлен iPhone X с системой Face ID. В 2020 году из-за пандемии и масочного режима по всему миру владельцы яблочной техники столкнулись с неудобствами — распознавание лица попросту не работает с масками и респираторами.
 
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