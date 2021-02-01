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Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях
Участие детей в несогласованных митингах могло закончиться трагедией, например, если бы ребенка в толпе затоптали, такие акции - не место для них, как и для мам РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:37
2021-02-01T14:37
россия
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
москва
новосибирск
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участие детей в несогласованных митингах могло закончиться трагедией, например, если бы ребенка в толпе затоптали, такие акции - не место для них, как и для мам с колясками, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.По ее словам, с родителями и детьми, пришедшими на акции, проводили беседы, и многие уходили "практически сразу после небольшого разговора, понимая, куда пришли".Кузнецова также добавила, что родителям следует подумать о формах досуга своих детей, потому что некоторые ребята оказались на акциях из-за любопытства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595509274.html
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россия, анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирск, общество

Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях

14:37 01.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участие детей в несогласованных митингах могло закончиться трагедией, например, если бы ребенка в толпе затоптали, такие акции - не место для них, как и для мам с колясками, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сердце болело за детей, вот по-человечески сказать именно так, потому что произойти могло все, что угодно: пошла толпа - затоптали ребенка, упал, споткнулся, может не подняться, если она (толпа) пошла в этом направлении... К счастью, этого не произошло", - сказала Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос ведущего о возможных последствиях участия детей в несанкционированных акциях, а также прихода туда матерей с колясками.

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По ее словам, с родителями и детьми, пришедшими на акции, проводили беседы, и многие уходили "практически сразу после небольшого разговора, понимая, куда пришли".
"Как минимум, это нецензурная брань и иные процессы... Нельзя в этой среде находиться ребенку", - отметила она.
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Кузнецова также добавила, что родителям следует подумать о формах досуга своих детей, потому что некоторые ребята оказались на акциях из-за любопытства.
"Совершенно не знали, куда пришли, у них просто было свободное время и им было интересно, куда пошла толпа", - добавила она.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
 
РоссияАнна КузнецоваГенеральная прокуратура РФМоскваНовосибирскОбщество
 
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