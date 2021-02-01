https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595512290.html

Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях

Кузнецова рассказала о последствиях участия детей в незаконных акциях

Участие детей в несогласованных митингах могло закончиться трагедией, например, если бы ребенка в толпе затоптали, такие акции - не место для них, как и для мам РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:37

2021-02-01T14:37

2021-02-01T14:37

россия

анна кузнецова

генеральная прокуратура рф

москва

новосибирск

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участие детей в несогласованных митингах могло закончиться трагедией, например, если бы ребенка в толпе затоптали, такие акции - не место для них, как и для мам с колясками, заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.По ее словам, с родителями и детьми, пришедшими на акции, проводили беседы, и многие уходили "практически сразу после небольшого разговора, понимая, куда пришли".Кузнецова также добавила, что родителям следует подумать о формах досуга своих детей, потому что некоторые ребята оказались на акциях из-за любопытства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595509274.html

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595507356.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/aktsiya-1595508752.html

россия

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новосибирск

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россия, анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирск, общество