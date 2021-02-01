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В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:33
2021-02-01T14:33
2021-02-01T14:33
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казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три были рассмотрены накануне, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани участники несогласованной акции планировали пройти от площади перед театром имени Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен человек за 20 минут были вытеснены полицией с площади перед театром, после чего отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. Путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.По его информации, накануне Вахитовским судом было рассмотрено три материала в отношении задержанных.Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и задержанных.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.
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россия, казань, происшествия
КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости.
Вахитовский районный суд Казани
начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три были рассмотрены накануне, сообщил представитель суда.
В воскресенье в Казани участники несогласованной акции планировали пройти от площади перед театром имени Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен человек за 20 минут были вытеснены полицией с площади перед театром, после чего отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. Путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.
"Всего сегодня поступило 270 материалов", - сказал собеседник агентства журналистам.
По его информации, накануне Вахитовским судом было рассмотрено три материала в отношении задержанных.
Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и задержанных.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.