Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595511434.html
В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции
Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:33
2021-02-01T14:33
россия
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151541/12/1515411206_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_882ec3b0806810d544834c63abf343f9.jpg
КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три были рассмотрены накануне, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани участники несогласованной акции планировали пройти от площади перед театром имени Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен человек за 20 минут были вытеснены полицией с площади перед театром, после чего отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. Путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.По его информации, накануне Вахитовским судом было рассмотрено три материала в отношении задержанных.Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и задержанных.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.
https://ria.ru/20210131/aktsii-1595406010.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151541/12/1515411206_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_fed59cd59bbaff9083a6628570656c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, казань, происшествия

В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции

14:33 01.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка
Сотрудник правоохранительных органов у одного из жилых домов на улице Авангардная в Казани, где 27 февраля произошла перестрелка - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три были рассмотрены накануне, сообщил представитель суда.
В воскресенье в Казани участники несогласованной акции планировали пройти от площади перед театром имени Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен человек за 20 минут были вытеснены полицией с площади перед театром, после чего отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. Путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.

"Всего сегодня поступило 270 материалов", - сказал собеседник агентства журналистам.

По его информации, накануне Вахитовским судом было рассмотрено три материала в отношении задержанных.
Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и задержанных.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 20:09
В СПЧ объяснили снижение протестной волны на незаконных акциях
 
РоссияКазаньПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния