https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595511434.html

В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции

В суд Казани поступило 270 материалов на участников незаконной акции

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:33

2021-02-01T14:33

2021-02-01T14:33

россия

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать материалы на участников воскресной несогласованной акции: в понедельник поступило 270 материалов, еще три были рассмотрены накануне, сообщил представитель суда.В воскресенье в Казани участники несогласованной акции планировали пройти от площади перед театром имени Камала до Казанского Кремля. Несколько сотен человек за 20 минут были вытеснены полицией с площади перед театром, после чего отправились по нескольким улицам в сторону Кремля. Путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников были задержаны, часть вынуждены были разойтись.По его информации, накануне Вахитовским судом было рассмотрено три материала в отношении задержанных.Агентство не располагает официальной информацией правоохранительных органов о количестве участников акции и задержанных.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей.

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595406010.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, казань, происшествия