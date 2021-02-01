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В Костроме составили протоколы на семерых участников незаконной акции
В Костроме составили протоколы на семерых участников незаконной акции
Полиция задержала троих участников несогласованной акции в Костроме 31 января, еще на семерых составлены протоколы, они отпущены по домам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:18
2021-02-01T14:18
2021-02-01T14:18
кострома
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Полиция задержала троих участников несогласованной акции в Костроме 31 января, еще на семерых составлены протоколы, они отпущены по домам, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УМВД по региону Александр Дугарев.Он отметил, что на ряд участников составлены протоколы, после этого людей отпустили домой. "Составлены протоколы на шестерых человек за участие в несогласованном публичном мероприятии. Один протокол был составлен за невыполнение законных требований сотрудников полиции", - рассказал собеседник агентства.Полицейские опросили восемь человек и сейчас изучают видеоматериалы с акции, чтобы установить, были ли эти люди непосредственными участниками акции, и если да, то в каком статусе. Итоги анализа, возможно, станут поводом для привлечения к ответственности.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кострома, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости.
Полиция задержала троих участников несогласованной акции в Костроме
31 января, еще на семерых составлены протоколы, они отпущены по домам, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УМВД по региону Александр Дугарев.
"По результатам мероприятий по пресечению несогласованных публичных мероприятий в соответствии со статьей 27.3 КоАП РФ для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения судом дела об административном правонарушении подвергнуто административному задержанию три человека… То есть они сейчас задержаны, ждут рассмотрения дела судом", - сказал Дугарев.
Он отметил, что на ряд участников составлены протоколы, после этого людей отпустили домой. "Составлены протоколы на шестерых человек за участие в несогласованном публичном мероприятии. Один протокол был составлен за невыполнение законных требований сотрудников полиции", - рассказал собеседник агентства.
Полицейские опросили восемь человек и сейчас изучают видеоматериалы с акции, чтобы установить, были ли эти люди непосредственными участниками акции, и если да, то в каком статусе. Итоги анализа, возможно, станут поводом для привлечения к ответственности.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.