https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595507356.html

В Костроме составили протоколы на семерых участников незаконной акции

В Костроме составили протоколы на семерых участников незаконной акции

Полиция задержала троих участников несогласованной акции в Костроме 31 января, еще на семерых составлены протоколы, они отпущены по домам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:18

2021-02-01T14:18

2021-02-01T14:18

кострома

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595365996_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_305665fb6da06abc4478a9959a6d110d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Полиция задержала троих участников несогласованной акции в Костроме 31 января, еще на семерых составлены протоколы, они отпущены по домам, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УМВД по региону Александр Дугарев.Он отметил, что на ряд участников составлены протоколы, после этого людей отпустили домой. "Составлены протоколы на шестерых человек за участие в несогласованном публичном мероприятии. Один протокол был составлен за невыполнение законных требований сотрудников полиции", - рассказал собеседник агентства.Полицейские опросили восемь человек и сейчас изучают видеоматериалы с акции, чтобы установить, были ли эти люди непосредственными участниками акции, и если да, то в каком статусе. Итоги анализа, возможно, станут поводом для привлечения к ответственности.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кострома, происшествия