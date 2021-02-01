https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595489916.html

В Ярославле на несогласованной акции 31 января задержали 189 человек

В Ярославле на несогласованной акции 31 января задержали 189 человек

Сотрудники полиции в ходе несогласованной акции в Ярославле доставили в отделения 189 человек, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:54

2021-02-01T12:54

2021-02-01T12:57

россия

ярославский областной суд

алексей навальный

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в ходе несогласованной акции в Ярославле доставили в отделения 189 человек, сообщает УМВД по региону.В отношении скольких ярославцев составлены протоколы об административном правонарушении, не уточняется. По данным пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, в понедельник в Кировском районном суде будет рассматриваться минимум одно дело – в отношении зампредседателя областного штаба Алексея Навального Александра Смирнова. Глава штаба Елена Лекиашвили была задержана еще 23 января, ей назначили 10 суток административного ареста.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595482609.html

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россия, ярославский областной суд, алексей навальный, ярославль, происшествия