В Ярославле на несогласованной акции 31 января задержали 189 человек
12:54 01.02.2021 (обновлено: 12:57 01.02.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в ходе несогласованной акции в Ярославле доставили в отделения 189 человек, сообщает УМВД по региону.
"В Ярославле 31 января проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 300 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 189 граждан", - говорится в сообщении.
В отношении скольких ярославцев составлены протоколы об административном правонарушении, не уточняется. По данным пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, в понедельник в Кировском районном суде будет рассматриваться минимум одно дело – в отношении зампредседателя областного штаба Алексея Навального Александра Смирнова. Глава штаба Елена Лекиашвили была задержана еще 23 января, ей назначили 10 суток административного ареста.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.