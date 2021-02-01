https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595448595.html

Во Владивостоке задержали более 25 подростков во время незаконной акции

Во Владивостоке задержали более 25 подростков во время незаконной акции

Более 25 подростков были задержаны на несогласованной акции во Владивостоке в воскресенье, всех уже отпустили, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:17

2021-02-01T10:17

2021-02-01T10:17

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Более 25 подростков были задержаны на несогласованной акции во Владивостоке в воскресенье, всех уже отпустили, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова."Были задержаны 26 подростков. Самый младший из задержанных - 2007 года рождения. Протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга - ред.) составлены на лиц, достигших возраста административной ответственности. Всех отпустили ещё вчера", - сказала Романова.Во Владивостоке на несогласованную акцию на центральной площади в воскресенье собралось около 60 человек, позже они вышли на лед Амурского залива, там собрались порядка 150 человек, отмечали власти региона. По предварительным данным департамента внутренней политики Приморского края, было задержано около 100 человек. По данным полиции, участие в несогласованной акции приняли 200 человек, в отделы полиции были доставлены порядка 100 граждан.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210201/arest-1595441821.html

https://ria.ru/20210201/aktsiya-1595438214.html

новосибирск

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, владивосток, приморский край, происшествия