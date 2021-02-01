https://ria.ru/20210201/aktsii-1595464224.html

В Хабаровске оштрафовали участника незаконной акции 31 января

В Хабаровске оштрафовали участника незаконной акции 31 января

Суд вынес решение оштрафовать на 10 тысяч рублей участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:29

2021-02-01T11:29

2021-02-01T11:29

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 1 фев — РИА Новости. Суд вынес решение оштрафовать на 10 тысяч рублей участника несогласованной акции 31 января в Хабаровске, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города.По данным УМВД по Хабаровскому краю, после несогласованной акции в Хабаровске 31 января задержаны 13 митингующих. Как сообщили правоохранители, всего на центральной площади Ленина собрались 58 участников.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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хабаровск

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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, хабаровск, хабаровский край, происшествия