https://ria.ru/20210131/zaveschanie-1595326017.html

Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание

Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание

Как правило, c исками о признании завещания недействительным в суд обращаются другие наследники или потенциальные наследники, которые могли претендовать на... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T02:19

2021-01-31T02:19

2021-01-31T11:33

наследство

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Как правило, c исками о признании завещания недействительным в суд обращаются другие наследники или потенциальные наследники, которые могли претендовать на наследство по закону или завещанию, но ничего не получили. Есть ли у них шансы на успех, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Основанием для исков чаще всего служит неспособность наследодателя в момент написания завещания осознавать значение своих действий и отвечать за них. "Например, наследодатель при жизни состоял на учете у врачей: психиатра или нарколога и оформил завещание на малознакомого человека. Наследникам, как правило, становится об этом известно уже после смерти наследодателя, и в таком случае у тех, кто должен был призываться к наследству по закону, есть единственный способ защитить свои права — обратиться в суд", — отмечает адвокат.Бывают иски, связанные с тем, что форма завещания не соответствует закону: содержит неверные паспортные данные, изменения, внесенные нотариусом после удостоверения завещания, а также неправильное оформление подписи наследодателя. Во всех этих случаях судиться придется долго, сложно и без гарантии на успех. Если же причиной обжалования завещаний является фальсифицированная подпись наследодателя или нотариуса, как правило, приходится возбуждать уголовное дело. Если суд докажет подделку, шансов на успех больше, резюмирует Миронов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/krazha-1592901031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наследство, общество