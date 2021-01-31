Кузнецова заявила об уменьшении числа детей на незаконных акциях
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несогласованных акциях в воскресенье меньше, чем в прошлые выходные, разъяснения и родительские призывы были услышаны.
"В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны", - написала Кузнецова в своем аккаунте в Facebook.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".