https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595414316.html

Кузнецова заявила об уменьшении числа детей на незаконных акциях

Кузнецова заявила об уменьшении числа детей на незаконных акциях

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несогласованных акциях в воскресенье меньше, чем в прошлые... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T21:59

2021-01-31T21:59

2021-01-31T21:59

анна кузнецова

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что задержанных несовершеннолетних на несогласованных акциях в воскресенье меньше, чем в прошлые выходные, разъяснения и родительские призывы были услышаны.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия