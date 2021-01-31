https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595409018.html
В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях
В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил РИА Новости, что в правозащитную организацию "Юристы за права и достойную жизнь... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:45
2021-01-31T20:45
2021-01-31T20:54
совет по правам человека при президенте рф (спч)
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр брод
общество
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил РИА Новости, что в правозащитную организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" поступали сообщения о жестких задержания со стороны правоохранителей в ходе несогласованных акций в воскресенье, но таких обращений стало меньше по сравнению с предыдущими выходными.Также правозащитник добавил, что были несколько сообщений из регионов, когда правоохранители раздавали санитарные маски гражданам, поили их чаем, помогали передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья."Это говорит о том, что среди правоохранителей была проведена соответствующая работа и такого жесткого реагирования, как это мы видим в европейских странах, с применением водометов и резиновых пуль, не наблюдалось", - уточнил он.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
РИА Новости
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Женщина-полицейский в Новосибирске раздает прохожим маски
Во время несогласованной акции протеста в Новосибирске полицейские раздают прохожим маски.
2021-01-31T20:45
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Погоня и задержание в районе метро "Комсомольская"
В Москве в районе метро "Комсомольская продолжаются задержания участников несанкционированного митинга
2021-01-31T20:45
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совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр брод, общество
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод
заявил РИА Новости, что в правозащитную организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" поступали сообщения о жестких задержания со стороны правоохранителей в ходе несогласованных акций в воскресенье, но таких обращений стало меньше по сравнению с предыдущими выходными.
"Что касается действий представителей правоохранительных органов, конечно, есть обращения в организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" (председателем координационного совета которой Брод является - ред.) о жестких задержаниях, использовании спецсредств, необоснованном применении силы. По этим случаям необходимо разбираться, но таких жалоб меньше по сравнению с прошлыми выходными", - рассказал Брод.
Также правозащитник добавил, что были несколько сообщений из регионов, когда правоохранители раздавали санитарные маски гражданам, поили их чаем, помогали передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.
"Это говорит о том, что среди правоохранителей была проведена соответствующая работа и такого жесткого реагирования, как это мы видим в европейских странах, с применением водометов и резиновых пуль, не наблюдалось", - уточнил он.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин
подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".