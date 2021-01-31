https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595409018.html

В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях

В СПЧ оценили работу силовиков на незаконных акциях

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил РИА Новости, что в правозащитную организацию "Юристы за права и достойную жизнь... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T20:45

2021-01-31T20:45

2021-01-31T20:54

совет по правам человека при президенте рф (спч)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр брод

общество

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил РИА Новости, что в правозащитную организацию "Юристы за права и достойную жизнь человека" поступали сообщения о жестких задержания со стороны правоохранителей в ходе несогласованных акций в воскресенье, но таких обращений стало меньше по сравнению с предыдущими выходными.Также правозащитник добавил, что были несколько сообщений из регионов, когда правоохранители раздавали санитарные маски гражданам, поили их чаем, помогали передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья."Это говорит о том, что среди правоохранителей была проведена соответствующая работа и такого жесткого реагирования, как это мы видим в европейских странах, с применением водометов и резиновых пуль, не наблюдалось", - уточнил он.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет по правам человека при президенте рф (спч), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр брод, общество