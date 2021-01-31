https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595383192.html

На несогласованной акции в Краснодаре задержали несколько человек

На несогласованной акции в Краснодаре задержали несколько человек

Несогласованная акция в Краснодаре завершилась после отдельных точечных задержаний, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:29

2021-01-31T16:29

2021-01-31T16:29

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

краснодар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595365996_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_305665fb6da06abc4478a9959a6d110d.jpg

КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Несогласованная акция в Краснодаре завершилась после отдельных точечных задержаний, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в соцсетях появились сообщения о планах сторонников оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре выйти на улицу Красную к 12.00 мск.Акция началась около 12.00 мск на главной улице города - Красной. Участники митинга выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция через мегафон и уличное радио предупреждала собравшихся об ответственности, на что те не реагировали. В ходе следования шествия по улице к зданию администрации региона количество участников увеличивалось.К 15.00 мск активная фаза митинга завершилась.Накануне органы полиции и власти города предупредили краснодарцев о том, что подобные мероприятия не санкционированы, и напомнили об ответственности за участие в них.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодар, происшествия