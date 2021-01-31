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У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
Задержания участников несогласованной акции начались у "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T14:42
2021-01-31T14:42
2021-01-31T14:42
матросская тишина
москва
происшествия
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Задержания участников несогласованной акции начались у "Матросской тишины" в Москве, передает корреспондент РИА Новости
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матросская тишина, москва, происшествия