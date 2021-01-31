https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595363297.html

В Уфе полиция задержала участников несогласованной акции

В Уфе полиция задержала участников несогласованной акции

Правоохранительные органы после предупреждения об административной ответственности за участие в несогласованной акции в Уфе проводят задержания, передает... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:54

2021-01-31T13:54

2021-01-31T14:18

уфа

происшествия

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УФА, 31 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы после предупреждения об административной ответственности за участие в несогласованной акции в Уфе проводят задержания, передает корреспондент РИА Новости.В Уфе 31 января участники несогласованной акции собрались на площади перед ДК "Юбилейный". Полицейские по громкоговорителю предупреждали о незаконности мероприятия и начали задерживать участников - в основном, подростков и молодых людей. Среди них были и пожилые горожане, одну пенсионерку задержали за нарушение масочного режима.Митингующие прошествовали по улицам Уфы до здания правительства Башкирии. При этом за ними ехали правоохранители на десятках служебных автомобилей и автобусах.У правительства региона участников незаконной акции встретили сотрудники ОМОН, которые оцепили здание. Митингующие не реагировали на предупреждение полиции об административной ответственности за участие в мероприятии. Здесь также проводились задержания, многие оказывали сопротивление.После этого часть участников акции прошествовала на площадь имени Салавата Юлаева, где продолжились задержания.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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Силовики пронесли к автозаку задержанного участника митинга в Уфе В Уфе задержали мужчину, который выкрикивал оскорбительные лозунги. Несколько полицейских пронесли его к автозаку. 2021-01-31T13:54 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия