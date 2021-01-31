https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595362407.html

В Казани несколько человек задержали на незаконной акции у театра Камала

В Казани несколько человек задержали на незаконной акции у театра Камала

Несколько человек были задержаны на несогласованной акции в Казани на площади перед театром имени Камала, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:42

2021-01-31T13:42

2021-01-31T14:18

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Несколько человек были задержаны на несогласованной акции в Казани на площади перед театром имени Камала, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники полиции разъяснили участникам незаконность акции и попросили их разойтись. Затем правоохранители оцепили всю площадь и начали вытеснять с нее участников акции. Некоторые из них были задержаны.Полицейские и задержанные в основном действовали спокойно.Примерно через 25-30 минут после начала акции площадь перед театром была освобождена от участников акции. Большинство из них отправились по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной в сторону Казанского Кремля. По ходу шествия путь им преграждали полицейские кордоны, часть участников акции разошлись.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/protesty-1595347793.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия