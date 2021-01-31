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Детский омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на незаконной акции
Детский омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на незаконной акции
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что пока не получала обращений по задержаниям детей на несогласованной акции в РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:35
2021-01-31T13:35
2021-01-31T14:18
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что пока не получала обращений по задержаниям детей на несогласованной акции в столице."Пока обращений не поступало", - сказала Ярославская, уточнив, что находится на связи с правозащитниками и правоохранительными органами."При необходимости будем делать все возможное, что права детей были защищены", - добавила омбудсмен.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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ольга ярославская, москва, происшествия
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
сообщила РИА Новости, что пока не получала обращений по задержаниям детей на несогласованной акции в столице.
"Пока обращений не поступало", - сказала Ярославская, уточнив, что находится на связи с правозащитниками и правоохранительными органами.
"При необходимости будем делать все возможное, что права детей были защищены", - добавила омбудсмен.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".