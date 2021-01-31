https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595357946.html

Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции

Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T13:06

2021-01-31T13:06

2021-01-31T14:18

татьяна потяева

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости.Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила, что в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 300 человек.

москва

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2021

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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек. 2021-01-31T13:06 true PT0M33S

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