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Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции
Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T13:06
2021-01-31T13:06
2021-01-31T14:18
татьяна потяева
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости.Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила, что в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 300 человек.
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
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2021-01-31T13:06
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РИА Новости
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татьяна потяева, видео, москва, происшествия