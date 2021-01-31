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Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции
Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
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татьяна потяева
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости.Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила, что в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 300 человек.
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"Голову берегите!": полиция проводит задержания участников акции в Москве
По подсчетам корреспондентов РИА Новости на Трубной и Чистых прудах задержаны 25 человек.
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татьяна потяева, видео, москва, происшествия
Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости.
2021-01-31T13:06
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Омбудсмен Москвы прокомментировала задержания на несогласованной акции

13:06 31.01.2021 (обновлено: 14:18 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники полиции во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева не получала обращений от москвичей по задержаниям на незаконной акции, сообщила она РИА Новости.
"Нет, обращений пока ее было, мы держим ситуацию на контроле. Общей картины по задержанным и по наличию нарушений у нас пока нет", - сказала Потяева.
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщила, что в несогласованной акции в центре Москвы участвуют около 300 человек.
 
Татьяна ПотяеваМоскваПроисшествия
 
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