https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595355789.html

В Самаре задержали участников несогласованной акции

В Самаре задержали участников несогласованной акции

Несогласованная акция прошла в Самаре в воскресенье, большинство участников были задержаны сотрудниками полиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T12:49

2021-01-31T12:49

2021-01-31T14:18

самара

происшествия

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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Несогласованная акция прошла в Самаре в воскресенье, большинство участников были задержаны сотрудниками полиции, передает корреспондент РИА Новости.На несогласованной акции у культурно-развлекательного центра "Звезда" присутствовали сотрудники мэрии Самары, которые напоминали собравшимся о том, что мероприятие не согласовано, за участие в нем установлена административная ответственность, и просили всех разойтись. Представители администрации также отмечали, что в регионе запрещены массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было.В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области отказались назвать общее количество участников акции и число задержанных на ней, не смогли прокомментировать акцию и в администрации городаПо данным мэрии Самары, из-за несогласованной акции с 10.00 (9.00 мск) до 15.00 (14.00 мск) в городе приостановлено движение поездов метро от станции "Гагаринская" до станции "Алабинская". Кроме того, в указанный период изменена схема движения автобусов, а трамваи идут без остановки у КРЦ "Звезда".В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/protesty-1595347793.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия