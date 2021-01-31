Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210131/zaderzhaniya-1595355789.html
В Самаре задержали участников несогласованной акции
В Самаре задержали участников несогласованной акции
Несогласованная акция прошла в Самаре в воскресенье, большинство участников были задержаны сотрудниками полиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:49
2021-01-31T14:18
самара
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Несогласованная акция прошла в Самаре в воскресенье, большинство участников были задержаны сотрудниками полиции, передает корреспондент РИА Новости.На несогласованной акции у культурно-развлекательного центра "Звезда" присутствовали сотрудники мэрии Самары, которые напоминали собравшимся о том, что мероприятие не согласовано, за участие в нем установлена административная ответственность, и просили всех разойтись. Представители администрации также отмечали, что в регионе запрещены массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было.В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области отказались назвать общее количество участников акции и число задержанных на ней, не смогли прокомментировать акцию и в администрации городаПо данным мэрии Самары, из-за несогласованной акции с 10.00 (9.00 мск) до 15.00 (14.00 мск) в городе приостановлено движение поездов метро от станции "Гагаринская" до станции "Алабинская". Кроме того, в указанный период изменена схема движения автобусов, а трамваи идут без остановки у КРЦ "Звезда".В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/protesty-1595347793.html
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самара, происшествия

В Самаре задержали участников несогласованной акции

12:49 31.01.2021 (обновлено: 14:18 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Несогласованная акция прошла в Самаре в воскресенье, большинство участников были задержаны сотрудниками полиции, передает корреспондент РИА Новости.
На несогласованной акции у культурно-развлекательного центра "Звезда" присутствовали сотрудники мэрии Самары, которые напоминали собравшимся о том, что мероприятие не согласовано, за участие в нем установлена административная ответственность, и просили всех разойтись. Представители администрации также отмечали, что в регионе запрещены массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
В Якутске во время несогласованной акции в 40-градусный мороз прошли задержания - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
11:43
В ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли несогласованные акции
Планировалось, что участники акции пройдут шествием до площади Славы, где находится здание правительства региона. Однако через несколько минут после начала акции ОМОН оцепил площадку около КРЦ "Звезда" и задержал практически всех, кто оказался в оцеплении. Задержания прошли мирно, стычек с сотрудниками правоохранительных органов не было. В итоге через 40 минут около КРЦ "Звезда" никого не было.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области отказались назвать общее количество участников акции и число задержанных на ней, не смогли прокомментировать акцию и в администрации города
По данным мэрии Самары, из-за несогласованной акции с 10.00 (9.00 мск) до 15.00 (14.00 мск) в городе приостановлено движение поездов метро от станции "Гагаринская" до станции "Алабинская". Кроме того, в указанный период изменена схема движения автобусов, а трамваи идут без остановки у КРЦ "Звезда".
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 08:00
Как уберечь детей от агитаторов
 
СамараПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Силовики вытесняют участников незаконной акции с Исаакиевской площади
14:59Японку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
14:59В Москве сотрудники ОМОНа помогли поднять инвалидную коляску по лестнице
14:56Москалькова рассказала об обращениях по несогласованным акциям
14:55В Совфеде заявили, что санкции против иноагентов не нуждаются в усилении
14:54Омбудсмен оценила ситуацию на незаконных акциях в Москве
14:51На незаконной акции в Иркутске задержали сто человек
14:48В Екатеринбурге завели более 30 дел против перекрывших проспект водителей
14:44Смотрительница Музея Победы рассказала, что ей шепнул Путин
14:43СМИ: участник несогласованной акции в Москве брызнул газом в полицейских
14:42У "Матросской тишины" начались задержания участников незаконной акции
14:41В Германии призвали Евросоюз к диалогу с Россией
14:32Бальбек назвал призыв ФБК* к США ввести санкции открытой изменой родине
14:29В Москве задержали Юлию Навальную
14:20В Москве участники незаконных акций осложнили движение транспорта
14:17Автомобиль Росгвардии прибыл в район "Матросской тишины" в Москве 0:32
14:17Участники несогласованной акции в Москве попытались выйти на ТТК
14:13На несогласованных акциях в Москве задержали около 120 человек
14:12В Москве на незаконной акции задержали журналиста The Insider
14:11В Москве образовалась пробка от "Комсомольской" до "Красносельской"
Лента новостейМолния