В Чебоксарах задержали готовившего провокации на незаконной акции мужчину
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике задержали 21-летнего уроженца Забайкальского края, готовившего провокации на несогласованной акции 31 января, сообщает пресс-служба ведомства.
"Молодой человек разместил в популярном мессенджере аудиозапись, где сообщал, что собирается координировать действия собравшихся и противодействовать законным требованиям сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
В настоящее время уроженец Забайкальского края, который ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.3.1. КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", доставлен в отдел полиции.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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