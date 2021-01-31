https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595380604.html

В Чебоксарах задержали готовившего провокации на незаконной акции мужчину

В Чебоксарах задержали готовившего провокации на незаконной акции мужчину

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике задержали 21-летнего уроженца Забайкальского края, готовившего провокации на... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:09

2021-01-31T16:09

2021-01-31T16:09

генеральная прокуратура рф

чувашская республика (чувашия)

забайкальский край

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике задержали 21-летнего уроженца Забайкальского края, готовившего провокации на несогласованной акции 31 января, сообщает пресс-служба ведомства.В настоящее время уроженец Забайкальского края, который ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.3.1. КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", доставлен в отдел полиции.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595178307.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

чувашская республика (чувашия)

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, чувашская республика (чувашия), забайкальский край, происшествия