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В Москве проходят задержания участников несогласованной акции
В Москве проходят задержания участников несогласованной акции
Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T11:25
2021-01-31T14:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей.Правоохранители на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе.Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались и на Трубной площади — там был задержан один человек.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595348909.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Первые задержания участников несогласованной акции в Москве
Участников несогласованной акции начали задерживать в центре Москвы, на Чистых прудах задержали мужчину, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, происшествия

В Москве проходят задержания участников несогласованной акции

11:25 31.01.2021 (обновлено: 14:19 31.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей.
© РИА Новости

Перекрытия улиц в центре Москвы в связи с несанкционированной акцией.

Перекрытия улиц в центре Москвы в связи с несанкционированной акцией
1 из 5

Перекрытия улиц в центре Москвы в связи с несанкционированной акцией.

© РИА Новости
© РИА Новости

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади.

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади
2 из 5

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади.

© РИА Новости
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участник несанкционированной акции.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
3 из 5

Участник несанкционированной акции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве перед началом несанкционированной акции.

Несанкционированные акции протеста сторонников А. Навального
4 из 5

Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве перед началом несанкционированной акции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сотрудник правоохранительных органов с собакой.

Сотрудник правоохранительных органов с собакой перед началом несанкционированной акции
5 из 5

Сотрудник правоохранительных органов с собакой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 5

Перекрытия улиц в центре Москвы в связи с несанкционированной акцией.

© РИА Новости
2 из 5

Росгвардия готовится угощать чаем прохожих на Трубной площади.

© РИА Новости
3 из 5

Участник несанкционированной акции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве перед началом несанкционированной акции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 5

Сотрудник правоохранительных органов с собакой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Правоохранители на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались и на Трубной площади — там был задержан один человек.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
11:52
В Москве задержали мужчину, призывавшего к участию в незаконных акциях
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
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