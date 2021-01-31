В Москве проходят задержания участников несогласованной акции
11:25 31.01.2021 (обновлено: 14:19 31.01.2021)
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве перед началом несанкционированной акции.
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Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве перед началом несанкционированной акции.
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Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве перед началом несанкционированной акции.
Правоохранители на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе.
Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались и на Трубной площади — там был задержан один человек.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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