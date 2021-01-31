https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595346214.html

В Москве проходят задержания участников несогласованной акции

В Москве проходят задержания участников несогласованной акции

Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:25

2021-01-31T11:25

2021-01-31T14:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двух мужчин задержали у метро "Чистые пруды" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Их проводили в автозак на Чистопрудном бульваре у станции метро "Чистые пруды". Они не оказывали сопротивления полиции. Один из мужчин был задержан после проверки личных вещей.Правоохранители на "Чистых прудах" пропускают граждан в сторону центра только при предъявлении теми документа, подтверждающего, что они проживают или работают в этом районе.Как передает корреспондент РИА Новости, задержания начались и на Трубной площади — там был задержан один человек.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/zaderzhanie-1595348909.html

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москва

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Первые задержания участников несогласованной акции в Москве Участников несогласованной акции начали задерживать в центре Москвы, на Чистых прудах задержали мужчину, передает корреспондент РИА Новости. 2021-01-31T11:25 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, происшествия