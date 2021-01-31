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На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 68,5 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T11:14

2021-01-31T11:14

2021-01-31T11:14

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить более 68,5 миллиарда рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба правительства."Свыше 68,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования. Средства пойдут на выплату пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Как пояснили в кабмине, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было решено выделить дополнительное финансирование.Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства в четверг, 28 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/kovid-1595080442.html

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2021

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф