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На выплаты медикам за выявление онкозаболеваний выделили 1,1 млрд рублей

На выплаты медикам за выявление онкозаболеваний выделили 1,1 млрд рублей

Правительство России направит более 1,1 миллиарда рублей на выплаты медработникам за выявление онкологии, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T10:17

2021-01-31T10:17

2021-01-31T10:17

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правительство рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Правительство России направит более 1,1 миллиарда рублей на выплаты медработникам за выявление онкологии, сообщается на сайте кабмина."Свыше 1,1 миллиардов рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 миллиарда рублей территориальным фондам ОМС на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медперсонала.Вопросы были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 28 января.

https://ria.ru/20200618/1573155583.html

https://ria.ru/20200221/1565036863.html

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россия, рак, здоровье - общество, правительство рф