https://ria.ru/20210131/vokzaly-1595386568.html

Московские вокзалы работают штатно, несмотря на несогласованную акцию

Московские вокзалы работают штатно, несмотря на несогласованную акцию

Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы Москвы продолжают работать, несмотря на несанкционированную акцию на площади трёх вокзалов, передаёт... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T16:54

2021-01-31T16:54

2021-01-31T16:54

омон россии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы Москвы продолжают работать, несмотря на несанкционированную акцию на площади трёх вокзалов, передаёт корреспондент РИА Новости.Людям с сумками приходится продираться сквозь ОМОН и скопления гражданских, силовики пускают их на выход и вход на вокзалы при предъявлении документов и билетов.На площади дежурит ОМОН и полиция, стоит большое количество грузовиков и автозаков, проводятся одиночные задержания. В то же время к некоторым молодым людям силовики подходят и после обыска и проверки документов не задерживают, а просят уйти с несогласованной акции.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/minkin-1595385320.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия