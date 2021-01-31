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Московские вокзалы работают штатно, несмотря на несогласованную акцию
Московские вокзалы работают штатно, несмотря на несогласованную акцию
Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы Москвы продолжают работать, несмотря на несанкционированную акцию на площади трёх вокзалов, передаёт... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T16:54
2021-01-31T16:54
омон россии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы Москвы продолжают работать, несмотря на несанкционированную акцию на площади трёх вокзалов, передаёт корреспондент РИА Новости.Людям с сумками приходится продираться сквозь ОМОН и скопления гражданских, силовики пускают их на выход и вход на вокзалы при предъявлении документов и билетов.На площади дежурит ОМОН и полиция, стоит большое количество грузовиков и автозаков, проводятся одиночные задержания. В то же время к некоторым молодым людям силовики подходят и после обыска и проверки документов не задерживают, а просят уйти с несогласованной акции.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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омон россии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, происшествия

Московские вокзалы работают штатно, несмотря на несогласованную акцию

16:54 31.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПассажиры на Казанском вокзале в Москве
Пассажиры на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы Москвы продолжают работать, несмотря на несанкционированную акцию на площади трёх вокзалов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Людям с сумками приходится продираться сквозь ОМОН и скопления гражданских, силовики пускают их на выход и вход на вокзалы при предъявлении документов и билетов.
Обозреватель газеты Московский комсомолец Александр Минкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 16:48
На одиночном пикете в Москве задержали журналиста Минкина
На площади дежурит ОМОН и полиция, стоит большое количество грузовиков и автозаков, проводятся одиночные задержания. В то же время к некоторым молодым людям силовики подходят и после обыска и проверки документов не задерживают, а просят уйти с несогласованной акции.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
ОМОН РоссииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскПроисшествия
 
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