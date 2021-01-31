https://ria.ru/20210131/vokzal-1595389467.html

ОМОН оттеснил участников несогласованной акции от Ленинградского вокзала

ОМОН оттеснил участников несогласованной акции от Ленинградского вокзала

Силовики оттеснили с площади перед Ленинградским вокзалом в Москве участников несогласованной акции и журналистов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:18

2021-01-31T17:18

2021-01-31T18:23

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

россия

омон россии

ленинградский вокзал

москва

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силовики оттеснили с площади перед Ленинградским вокзалом в Москве участников несогласованной акции и журналистов, сообщил корреспондент РИА Новости.Он добавил также, что задержания начались на Комсомольской площади. Недолгое время представители прессы находились в кольце ОМОНа.Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, проходили в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве 2021-01-31T17:18 true PT0M05S

Нападение на человека с плакатом "Навальный – предатель" Участник несогласованной протестной акции напал на молодого человека с плакатом против Навального, сбил его с ног и порвал плакат. 2021-01-31T17:18 true PT0M22S

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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, происшествия, россия, омон россии, ленинградский вокзал, москва