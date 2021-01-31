https://ria.ru/20210131/vokzal-1595389467.html
ОМОН оттеснил участников несогласованной акции от Ленинградского вокзала
ОМОН оттеснил участников несогласованной акции от Ленинградского вокзала
Силовики оттеснили с площади перед Ленинградским вокзалом в Москве участников несогласованной акции и журналистов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T17:18
2021-01-31T17:18
2021-01-31T18:23
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
россия
омон россии
ленинградский вокзал
москва
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Силовики оттеснили с площади перед Ленинградским вокзалом в Москве участников несогласованной акции и журналистов, сообщил корреспондент РИА Новости.Он добавил также, что задержания начались на Комсомольской площади. Недолгое время представители прессы находились в кольце ОМОНа.Ранее несогласованные митинги, сопровождающиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, проходили в городах России 23 января.МВД и Генпрокуратура напоминали об ответственности по статье УК о массовых беспорядках, по которой может грозить до 15 лет заключения.Полиция также указала на особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Комментируя несанкционированные акции, Владимир Путин подчеркивал, что у каждого есть право выражать свое мнение, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве
ОМОН оттесняет участников незаконной акции и прессу с площади у Ленинградского вокзала в Москве
2021-01-31T17:18
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Нападение на человека с плакатом "Навальный – предатель"
Участник несогласованной протестной акции напал на молодого человека с плакатом против Навального, сбил его с ног и порвал плакат.
2021-01-31T17:18
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РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, происшествия, россия, омон россии, ленинградский вокзал, москва