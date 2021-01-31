В Британии госпитализировали ветерана, собиравшего средства для медиков
© AP Photo / PA/Joe GiddensТомас Мур
© AP Photo / PA/Joe Giddens
ЛОНДОН, 31 янв – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), находится в больнице с COVID-19, сообщила его дочь Ханна в Twitter.
"Я хочу сообщить всем, что сегодня моего отца сегодня (31 января 2021 года) положили в больницу. В течение последних нескольких недель он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на COVID-19. Он находился дома с нами до сегодняшнего дня, когда ему потребовалась дополнительная помощь для дыхания. Он находится в больничной палате, но не в реанимации", - написала она.
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Ханна поблагодарила медиков за помощь и пообещала информировать общественность о состоянии здоровья отца.
Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов. Позднее королева Великобритании Елизавета Вторая, которая сама ненамного младше Мура, посвятила ветерана в рыцари.
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