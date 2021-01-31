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В Британии госпитализировали ветерана, собиравшего средства для медиков
В Британии госпитализировали ветерана, собиравшего средства для медиков
Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной... РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T20:39
2021-01-31T20:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 31 янв – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), находится в больнице с COVID-19, сообщила его дочь Ханна в Twitter.Ханна поблагодарила медиков за помощь и пообещала информировать общественность о состоянии здоровья отца.Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов. Позднее королева Великобритании Елизавета Вторая, которая сама ненамного младше Мура, посвятила ветерана в рыцари. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии госпитализировали ветерана, собиравшего средства для медиков

20:39 31.01.2021
 
© AP Photo / PA/Joe GiddensТомас Мур
Томас Мур - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© AP Photo / PA/Joe Giddens
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ЛОНДОН, 31 янв – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), находится в больнице с COVID-19, сообщила его дочь Ханна в Twitter.

"Я хочу сообщить всем, что сегодня моего отца сегодня (31 января 2021 года) положили в больницу. В течение последних нескольких недель он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе получил положительный тест на COVID-19. Он находился дома с нами до сегодняшнего дня, когда ему потребовалась дополнительная помощь для дыхания. Он находится в больничной палате, но не в реанимации", - написала она.

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Ханна поблагодарила медиков за помощь и пообещала информировать общественность о состоянии здоровья отца.
Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов. Позднее королева Великобритании Елизавета Вторая, которая сама ненамного младше Мура, посвятила ветерана в рыцари.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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